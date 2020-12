salones-de-fiestas-01 (gentileza Salón Gran Milazzo) Los salones de fiestas y eventos viven un profunda crisis y ofrecen protocolos de trabajo que les permitirían explotar sus actividades de modo tradicional.

No ayudó la reconversión como restaurantes o cervecerías

"Sabemos que hay excepciones, a algunos les está yendo bien con la reconversión que se permitió a los salones de fiestas. Pero la mayoría no ha podido trabajar adecuadamente, y es lógico: si alguien decide salir a cenar, va a ir a La Marchigiana, que es un restaurante, y no a El Casco, Casa del Fundador u otro, por una cuestión de costumbre", explicó Manzur, que agregó: La reconversión tiene que hacerse con inversión. Los restaurantes trabajan con mesas de hasta seis personas, pero el los salones las mesas son para diez personas. Tampoco sirve que nos habiliten como "patio cervecero", ya que nuestro mobiliario es distinto, son mesas y sillas elegantes, y no da el estilo rústico que busca la juventud en un patio de este tipo".