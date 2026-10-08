Los cuatro nietos de Elena tienen nombres muy particulares: Alberto, Eduardo, Ignacio y Óscar ¿cómo se llama el quinto?

Acertijo para pensar: ¿cómo se llama el quinto nieto de esta abuela?

El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. Además, los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y son una de las mejores formas de estimular el cerebro.

En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar; si no, te damos una pista: revisa las letras iniciales en orden.

El quinto nieto tiene un nombre que empieza con U.

La respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelar la verdad. La solución del acertijo es: Ulises.

Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo resolviste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.