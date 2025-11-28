Los argentinos que vayan a Brasil podrán pagar con su cuenta de Mercado Pago

¿Cómo pagar con Mercado Pago en Brasil?

La opción “Pagar con Pix” se habilitará progresivamente para todos los usuarios, quienes contarán con una experiencia simple, rápida y segura, según información oficial de Mercado Pago. Desde la app, se podrá escanear un código QR o ingresar una chave Pix para completar el pago directamente desde su cuenta. El sistema de pagos instantáneos Pix es el más utilizado en Brasil y está disponible en comercios de todos los tamaños, lo que amplía las posibilidades de uso durante las vacaciones.

Este lanzamiento llega en un contexto de fuerte crecimiento del turismo hacia Brasil. Según el Embratur, más de 2,9 millones de argentinos viajaron a destinos brasileños entre enero y octubre de este año, un aumento del 85% respecto del mismo período de 2024. De cara a la temporada de verano 2025/26, se prevé un movimiento aún mayor con un incremento del 31,6% en los vuelos entre ambos países.

mercado pago billeteras virtuales Mercado Pago habilitará a sus usuarios la posibilidad de leer QR de Pix en Brasil y agilizar las transacciones a los viajeros.

“Seguimos facilitando los pagos de las personas cuando viajan al exterior. Con esta nueva solución podrán usar la misma aplicación que eligen a diario para sus compras en Brasil. Era una funcionalidad muy requerida por nuestros usuarios porque Brasil es uno de los destinos favoritos de los argentinos al momento de planear sus vacaciones”, señaló Alejandro Melhem, Vicepresidente Senior de Mercado Pago para Hispanoamérica.

Esta iniciativa se suma a otros desarrollos que Mercado Pago está impulsando en la región para facilitar los pagos para turistas. Actualmente, los argentinos que viajan a Uruguay también pueden pagar con su cuenta digital escaneando el QR de Mercado Pago, y los usuarios brasileños pueden abonar a través de Pix en comercios locales de Argentina que cobren con la terminal de cobro Point Smart.

Paso a paso: cómo pagar en Brasil con Mercado Pago

Es muy simple y seguro. Además, evita la necesidad de buscar cajeros o cambiar divisas, ahorrando el tiempo que implican esas gestiones, y desde su historial de movimientos podrán llevar un mayor control de sus gastos durante sus vacaciones. Para ello, deberán:

Paso 1. Ingresar a la aplicación de Mercado Pago y seleccionar el QR de la home o el botón de “Pagar con Pix”, visible en la pantalla principal o en la sección “Ver más”.

Paso 2. Escanear el código QR o ingresar la chave Pix del comercio para realizar la transferencia.

Paso 3. El usuario verá el importe de su consumo en reales y su equivalente en pesos argentinos automáticamente.

Paso 4. Confirmar el pago y ¡listo! El pago se debita de la cuenta al instante.