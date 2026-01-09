Los 3 errores que harán que tu cocina se vea pequeña y oscura, según experto en decoración de interiores

Si tenemos muebles altos, la luz que proviene del techo generará sombra en la mesada y otras áreas de trabajo. Para evitar este problema, una buena solución será incorporar tiras LED bajo los armarios superiores.

cocina decoracion Un experto en decoración revela cuáles son los graves errores que cualquiera comete en su cocina.

Desaprovechar los espacios altos

Otro error garrafal que nos señala el profesional radica en dejar un hueco entre los muebles y el techo. Esto, en primera medida, obstaculiza la limpieza, mientras que también hará que se pierda capacidad de almacenaje. Al mismo tiempo, romperá la continuidad visual de la cocina.

Ante este panorama, se recomienda instalar muebles que se extiendan hasta el techo. De esta forma, tendremos más espacio para guardar distintos utensilios, al mismo tiempo que lograremos una decoración ordenada y uniforme. Además, la cocina parecerá más alta y mejor integrada.

cocina Evitá estos errores para que tu cocina se vea magnífica.

Elegir una mesada de madera

Las mesadas para cocinar, si son de madera, deben ser tratadas. Este material es de lo más elegante para la cocina, pero a su vez es sensible, ya que absorben rápidamente la humedad y las manchas.

Por ende, la sugerencia del profesional pasará por evitar este error y elegir una mesada de madera tratada o bien optar por materiales como el porcelanato o el mármol, aunque, son más costosos.