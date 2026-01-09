Los 3 errores que harán que tu cocina se vea pequeña y oscura, según experto en decoración de interiores

La cocina es un espacio sagrado en cualquier hogar ya que no solo cocinamos y preparamos deliciosas comidas, sino también pasamos tiempo de relax y hasta de ocio. Por ende, este lugar debe ser agradable y ameno. En consecuencia, es menester evitar que se vea pequeña y oscura. Para que esto no sea así, un experto en decoración de interiores nos revela cuáles son los errores a evitar.
Lo que no debes hacer en tu cocina para evitar que se vea pequeña y oscura
De acuerdo al experto Pol Caneda, especialista en decoración de interiores, existen algunos errores que cualquiera de nosotros puede cometer y atentan contra este espacio sagrado, haciendo que se vea pequeño, oscuro, incómodo y sin funcionalidad alguna. Por lo tanto, es de vital importancia reconocerlos para no cometerlos.
- Iluminación en muebles altos
Una iluminación deficiente hará que la cocina pierda funcionalidad. Por ende, debemos poner el ojo en la luz que cae sobre el espacio. En concreto, el profesional asegura que no debemos confiar en el foco que está sobre el techo, ya que también necesitaremos ayuda extra.
Si tenemos muebles altos, la luz que proviene del techo generará sombra en la mesada y otras áreas de trabajo. Para evitar este problema, una buena solución será incorporar tiras LED bajo los armarios superiores.
- Desaprovechar los espacios altos
Otro error garrafal que nos señala el profesional radica en dejar un hueco entre los muebles y el techo. Esto, en primera medida, obstaculiza la limpieza, mientras que también hará que se pierda capacidad de almacenaje. Al mismo tiempo, romperá la continuidad visual de la cocina.
Ante este panorama, se recomienda instalar muebles que se extiendan hasta el techo. De esta forma, tendremos más espacio para guardar distintos utensilios, al mismo tiempo que lograremos una decoración ordenada y uniforme. Además, la cocina parecerá más alta y mejor integrada.
- Elegir una mesada de madera
Las mesadas para cocinar, si son de madera, deben ser tratadas. Este material es de lo más elegante para la cocina, pero a su vez es sensible, ya que absorben rápidamente la humedad y las manchas.
Por ende, la sugerencia del profesional pasará por evitar este error y elegir una mesada de madera tratada o bien optar por materiales como el porcelanato o el mármol, aunque, son más costosos.