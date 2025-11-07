Lo que dejó la tormenta: árboles caídos, casas anegadas y cables con cortocircuitos

lluvias en mendoza

En el Sur provincial, concretamente en San Rafael, la lluvia dejó 5 filtraciones de techo, una vivienda anegada y una intervención por un árbol caído.

El paso de la tormenta en el Gran Mendoza

Guaymallén y Godoy Cruz fueron los departamentos más afectados de esta zona, con casi 10 intervenciones en cada uno de ellos tras el paso de la tormenta. Los mayores problemas fueron por postes o cables haciendo cortocircuito y árboles caídos, aunque también se registraron viviendas anegadas.

Las Heras, Capital, Luján de Cuyo y Maipú fueron otros departamentos con intervenciones por las lluvias, aunque en menor medida, según informó el Ministerio de Seguridad.

lluvia y viento

El pronóstico para este viernes

Tras la intensas lluvias del jueves por la tarde, el pronóstico para este viernes 7 de noviembre adelantó que el día estará parcialmente nublado, ventoso y fresco. La temperatura máxima será de 23° mientras que la mínima será de 10°. No están previstas grandes tormentas pero sí hay una probabilidad de precipitaciones débiles hacia la noche.