Lo que dejó la tormenta: árboles caídos, casas anegadas y cables con cortocircuitos

Durante la tarde del jueves hasta la madrugada del viernes se registró una tormenta con mucha caída de agua y hasta granizo en casi toda la provincia, tal como había adelantado el pronóstico del tiempo. Como suele suceder en estas oportunidades, el agua y la piedra dejaron diversos inconvenientes en algunos sectores.
Según informó el Ministerio de Seguridad según el relevamiento que se realizó a las 7 de este viernes, hubo que realizar 53 intervenciones en toda la provincia por afectaciones de distinto tipo.
Tupungato fue el departamento que registró más afecciones por la tormenta, con 20 casa que tuvieron filtraciones de agua por el techo, además de la Ruta Provincial 86 que tuvo que ser cortada en la zona de Los Cerrillos.
En el Sur provincial, concretamente en San Rafael, la lluvia dejó 5 filtraciones de techo, una vivienda anegada y una intervención por un árbol caído.
El paso de la tormenta en el Gran Mendoza
Guaymallén y Godoy Cruz fueron los departamentos más afectados de esta zona, con casi 10 intervenciones en cada uno de ellos tras el paso de la tormenta. Los mayores problemas fueron por postes o cables haciendo cortocircuito y árboles caídos, aunque también se registraron viviendas anegadas.
Las Heras, Capital, Luján de Cuyo y Maipú fueron otros departamentos con intervenciones por las lluvias, aunque en menor medida, según informó el Ministerio de Seguridad.
El pronóstico para este viernes
Tras la intensas lluvias del jueves por la tarde, el pronóstico para este viernes 7 de noviembre adelantó que el día estará parcialmente nublado, ventoso y fresco. La temperatura máxima será de 23° mientras que la mínima será de 10°. No están previstas grandes tormentas pero sí hay una probabilidad de precipitaciones débiles hacia la noche.