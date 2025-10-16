Llega la primera Expo Café Mendoza: el gran encuentro para los amantes del café

Mendoza vivirá por primera vez un evento dedicado exclusivamente al mundo del café: la Expo Café Mendoza, que tendrá lugar los días 18 y 19 de octubre en el histórico Espacio Arizu (Godoy Cruz). La propuesta reunirá a profesionales, aficionados, marcas y público general en dos jornadas de experiencias, conocimiento y disfrute.
La Expo es fruto de la unión de tres referentes del sector: Bruno Brown, Mundial del Café y Exigí Buen Café. Juntos impulsan una cita con proyección nacional en la que el café será el protagonista absoluto, con actividades para todos los públicos.
Durante las dos jornadas, el público podrá disfrutar de:
• Charlas y capacitaciones con referentes de la industria.
• Degustaciones de cafés de especialidad y propuestas gastronómicas.
• Campeonatos y competencias que reúnen a baristas y profesionales de todo el país.
• Stands de marcas y proveedores con lo último en innovación cafetera.
• Espacios de experiencia y comunidad para vivir el café de una forma diferente.
• Espacio gastronomico con Food trucks y plaza seca para diversion de los mas pequeños.
Programación especial
La Expo Café Mendoza también será un espacio para compartir, conectar y celebrar con propuestas artístico-musicales.
Sábado 18 de octubre – “Coffee Rave” con Virginia Da Cunha: la reconocida DJ argentina presentará un set especial que fusiona la cultura del café con la música electrónica, en un formato innovador y vibrante.
Domingo 19 de octubre – Gran cierre con Spaguetti Western: la banda mendocina pondrá el broche de oro con un show en vivo lleno de energía.
Propósito y proyección
Expo Café Mendoza busca posicionar a la provincia como un polo cafetero en Argentina, impulsando el desarrollo del sector, promoviendo el intercambio entre profesionales y acercando la cultura del café a nuevas audiencias.
Datos clave
• Fecha: 18 y 19 de octubre de 2025
• Lugar: Espacio Arizu, Godoy Cruz, Mendoza
• Horario: 10 a 21 horas
• Entrada: gratuita
Organizan
• Bruno Brown – Tostadero de café de especialidad.
• Mundial del Café – Evento de alcance nacional con competencias oficiales.
• Exigí Buen Café – El encuentro cafetero más grande del país, realizado cada año en La Rural de Buenos Aires.