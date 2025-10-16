Llega la primera Expo Café Mendoza: el gran encuentro para los amantes del café

• Charlas y capacitaciones con referentes de la industria.

• Degustaciones de cafés de especialidad y propuestas gastronómicas.

• Campeonatos y competencias que reúnen a baristas y profesionales de todo el país.

• Stands de marcas y proveedores con lo último en innovación cafetera.

• Espacios de experiencia y comunidad para vivir el café de una forma diferente.

• Espacio gastronomico con Food trucks y plaza seca para diversion de los mas pequeños.

Programación especial

La Expo Café Mendoza también será un espacio para compartir, conectar y celebrar con propuestas artístico-musicales.

Sábado 18 de octubre – “Coffee Rave” con Virginia Da Cunha: la reconocida DJ argentina presentará un set especial que fusiona la cultura del café con la música electrónica, en un formato innovador y vibrante.

Domingo 19 de octubre – Gran cierre con Spaguetti Western: la banda mendocina pondrá el broche de oro con un show en vivo lleno de energía.

Propósito y proyección

Expo Café Mendoza busca posicionar a la provincia como un polo cafetero en Argentina, impulsando el desarrollo del sector, promoviendo el intercambio entre profesionales y acercando la cultura del café a nuevas audiencias.

Datos clave

• Fecha: 18 y 19 de octubre de 2025

• Lugar: Espacio Arizu, Godoy Cruz, Mendoza

• Horario: 10 a 21 horas

• Entrada: gratuita

Organizan

• Bruno Brown – Tostadero de café de especialidad.

• Mundial del Café – Evento de alcance nacional con competencias oficiales.

• Exigí Buen Café – El encuentro cafetero más grande del país, realizado cada año en La Rural de Buenos Aires.