Lito Vitale contó cómo será el recital que dará gratis el 25 de Mayo junto a Baglietto e Hilda Lizarazu

-No, responsable de mis hijos, nomás (risas) ¿Sabés lo que pasa? Yo soy alumno de tantos... cuando era niño iba a escuchar a Arcoíris, que era una banda liderada por Gustavo Santaolalla, y ellos ya hacían la marcha "Aurora". Y bueno, luego La pesada del rock and roll, con Billy Bond a la cabeza, hacía la "Marcha de San Lorenzo" en una versión muy libre. O sea que ese espíritu de sacar de lo militar las marchas argentinas ya lo tuvieron un montón de intérpretes, y habrá muchos que yo no conozco.

Vitale contó que cuando le propusieron el proyecto de grabar canciones patrias en formato más popular, él insistió para que las voces también fueran reconocibles. "Entonces sacamos 'El grito sagrado', que se grabó con Jairo, Fabiana Cantilo, Alejandro Lerner y demás. Pero no soy responsable de nada, porque el músico que se siente que inventó algo, deja de existir inmediatamente como músico (...) y puede convertirse en un imbécil".

Además de Lito, Baglietto y Lizarazu, el domingo se presentarán en Luján Diego Flores, Lisandro Bertín y una grilla destacada. Con un factor en común: el festejo patrio y popular.

-¿Cómo es la conexión de la gente con las canciones patrias?

-Los chicos escuchan el Himno y un poco la "Canción de la Bandera", y de vez en cuando acá, por ejemplo, la de San Martín, muy popular por obvias razones. Pero cada vez se escuchan menos. Nosotros en aquel momento, cuando las grabamos, intentamos poner en valor esas obras con un perfil diferente, y los conciertos que hicimos eran emocionantes, porque todo el mundo las cantaba. Vamos a ver qué pasa el domingo.

Lito Vitale 2025 mendoza nihuil.jpg El equipo de Nihuil junto a Lito Vitale. Foto: Diario UNO.

-¿Cómo ves el avance de la IA en el arte? ¿Es una amenaza?

-Es muy difícil pararlo. Igual yo tengo la certeza -no la intuición, la certeza- de que la materia prima -que somos nosotros- siempre está presente en todas las actividades y especialmente en el arte. Creo que en un momento la piel, el corazón, lo que no tiene manera de reemplazarse, te da la pauta de cuál es el original y cuál la copia hecha con IA. Obviamente que es difícil de frenar, porque además nosotros vivíamos de los discos vendidos y ya eso no funciona más (...) Pero reemplazar el hecho artístico me parece imposible. Eso de "Freddie Mercury cantando Seminare" me parece que es un chiste que va perdiendo gracia.

Lito Vitale joven.jpg Lito arrancó con la música a fines de los '70 y nunca más se detuvo. Imagen: www.lahistoriadelrock.com.ar

-¿Qué opinás de este fenómeno de la música urbana (el trap, etcétera)?

-Que algunas cosas me encantan y otras cosas no, como me pasaba con el rock; algunos tangos me parecen geniales, otros no. Está como asumido que todas las canciones de este nuevo género urbano tienen un solo acorde, y no es así. Algunas sí, otras no. Yo toqué un par de cosas con Trueno y te puedo asegurar que te emocionan. Lo que dice él, cómo suena, cómo está arreglado, cómo está pensando la música. Todo eso es emocionante. Escuchate el último disco de Kazu, que se llama "Latinaje". Vas a ver que te vas a emocionar ¡Respeten lo nuevo! (risas).

Lito Vitale 2025 Mendoza Nihuil canciones patrias.jpg Vitale no cree que la música nueva sea mala. "Hay cosas emocionantes", insiste. Foto: Diario UNO.

Lito Vitale y sus compañeros de aventuras

Tras medio siglo en el ambiente musical, el entrevistado viene a Mendoza, más que con colegas, con amigos. Con Baglietto ha recorrido el país, y con Lizarazu está preparando "Hilda canta a Charly II", la segunda entrega tras una exitosa primera experiencia reversionando canciones del rockero máximo de la Argentina.

Hilda Lizarazu.jpg Hilda Lizarazu, una leyenda del rock que también pasará por Luján el fin de semana.

Respecto a su sociedad con Baglietto, Vitale explicó: "Yo soy padre desde muy chico, desde los 21 años, y cuando tuve la oportunidad de giras internacionales, siempre dije que no, porque me gustaba estar cerca de mi hija. Después tuve dos hijos más, entonces no puedo soportar estar afuera y pensar que pueda pasar algo, ellos me necesiten y yo no esté. Entonces me dediqué exclusivamente a tocar por todo el país, muchas veces junto a Juan Carlos. Y nos gusta mucho ir a rincones donde habitualmente no van los músicos, y bajamos con toda las luces, con todo el quilombo, y hacemos un showzazo ahí".