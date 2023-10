“Era de un colega de él que lo tenía de 0 km y me dijo ‘¿por qué no se lo comprás?’, y ahí arrancó la aventura”, indicó el joven. Sin dudas que fue una travesía que terminó luego de tres largos años de trabajo y con la emoción indescriptible de su padre.

Auto Renault libro.jpg Carlos, quien sufrió el robo del auto hace 30 años, vio el albun de fotos con toda la restauración

Eduardo creyó que aquella aventura duraría “no más de 6 meses” y una determinada cantidad de plata, que luego se fueron duplicando, tanto el tiempo como en dinero: “La idea era dárselo para su cumpleaños de 2020 y no llegamos, y lo fuimos pateando para navidad 2020, reyes de 2021 y así hasta que finalmente pudimos terminarlo tres años después y se lo dimos el lunes pasado, en su cumpleaños”.

“El auto se lo compré a este conocido de mi amigo a 40 mil pesos en 2020. Estaba totalmente destartalado pero andaba. Igualmente, cuando empezamos a arreglarle cosas íbamos encontrando más y más detalles para hacerle. Eso que creíamos que eran 6 meses de trabajo, se convirtieron en tres años”, contó entre risas.

A pesar del arduo trabajo y la gran cantidad de plata que gastó, aseguró que “todo valió la pena al ver la cara de su padre”. “Con todo lo que le puse al Renault me podía comprar un 0 km, pero es indescriptible la emoción que tenía papá. Acariciaba el volante, que era de madera como el que tenía”, agregó.

Misión restauración

“Fue todo un tema encontrar los repuestos, imaginate que estamos hablando de un auto de más de 30 años. Por suerte encontré un grupo en Facebook de restauradores del Renault 4, que tiene más de 30 mil miembros, conté con el apoyo y la colaboración de todos ellos”, recordó durante la charla y detalló que cada una de esas partes que necesitó las fue recolectando a lo largo y ancho del país. Todo en secreto.

Auto Renault arreglo.jpg Le robaron el auto hace 30 años y su hijo le hizo el mejor regalo de su vida

“En realidad lo más difícil fue que mi tía no dijera nada. Todos los domingos me preguntaba ‘¿y? ¿Cuándo se lo entregamos?’, hasta que le mostraba las fotos de en qué condiciones estaba ese auto y me dijo ‘ah falta un poquito, ¿no?’, recordó entre risas.

Carlos fue operado hace 10 años por un cáncer en la garganta, un golpe duro para la familia, pero con el tiempo lo pudo superar y seguir adelante. El lunes 16 era su cumpleaños y el martes 17 tenía que volver a someterse a una cirugía para que le cambien la válvula que le permite comer con normalidad.

“Ese lunes él no quería hacer nada porque estaba medio bajoneado por la cirugía del día siguiente, pero lo llevábamos al taller con una excusa tonta, cuando vio el auto le dijimos que era de un cliente de mi amigo y cómplice, el mecánico”, recordó.

“Le comenzamos a mostrar fotos de la restauración que llevó tres años y la última foto era un montaje, el auto terminado con una foto de la época en que mi viejo tenía su auto, en la que está conmigo y mi hermano en brazos”, contó emocionado.

Auto Renault original.jpg Le robaron el auto hace 30 años y su hijo le hizo el mejor regalo de su vida. Esta foto fue de aquel momento

Eduardo contó luego: “A medida que iba pasando las fotos había cartelitos explicándole qué se le fue haciendo al auto y cuando llegó a la última le pusimos ‘ahora es tu turno de manejarlo’ y no lo había entendido, le dijimos ‘es tuyo viejo’ y ahí rompió en llanto”.

De esta forma, Eduardo buscaba que su padre supiera todo el trabajo que costó dejarlo tal cual era el suyo. “Un Renault 4 a nuevo lo conseguís, pero hacerlo de cero es más lindo, y era lo que yo quería hacer, dejarlo tal cual era el suyo”, concluyó emocionado al cumplirle el sueño a su papá luego de 30 años.

Fuente: TN