Le miró la tarea a su hijo y encontró un garrafal error de la maestra

Si bien la tarea había sido cumplida, el profesor dejó una corrección errónea. Tal como se vio en la foto que circuló en X, modificó la oración por: “No LO logró su objetivo porque no sabía dónde encontrarlo”. A pesar de esto, marcó el ejercicio como correcto con un tick.

Sin embargo, esto generó la reacción de uno de sus padres, quien indignado con la equivocación del profesor escribió en cuenta de X: “Un palo la cuota”. A su vez, la publicación se volvió viral y sumó más de 5 mil likes, 140 comentarios y 115 reposteos en pocas horas.

tarea1

Las reacciones en las redes sociales

La publicación ocasionó la respuesta de cientos de usuarios, entre los cuales hubo quienes se mostraron igual de indignados que el autor de la publicación principal: “Vergüenza absoluta. Pero qué placer poder acercarse al colegio con el puño lleno de verdades”, “Tardé un montón en entender que esa burrada la escribió la maestra y no un nene chiquito”.

Por otro lado, hubo alguno que intentó comprender al profesor. “Es el tipo de errores que cometés por no terminar de leer la oración antes de corregir”, decía el comentario de un usuario.