Las plantas que soportan el viento y son perfectas para un jardín en la terraza

Para quienes no saben, existen plantas que son delicadas y no son adecuadas para resistir al excesivo viento, se quiebran con facilidad, no crecen lo suficiente, se debilitan sus raíces y pierden estabilidad. Incluso, puede suceder que no absorban el agua que necesitan y se secan. A continuación, te contamos cuáles son las especies resistentes, ideales para cultivar en un jardín de una terraza ventosa.

terraza jardin1.jpg Aporta un toque natural a tu terraza o balcón.

Plantas que soportan los peores vientos

Según los expertos de Planet Natural, una compañía que se dedica a ofrecer productos naturales y orgánicos, además de aconsejar sobre jardinería, puedes transformar tu jardín en un espacio vibrante y colorido si sabes escoger las plantas que vas a cultivar, en especial si tu terraza sufre las consecuencias de los vientos fuertes.