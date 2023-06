Y continuó: "Después necesitaríamos que efectivamente accedan al tratamiento y que además lo sostengan en el tiempo, cosa que sigue siendo una tarea en sí misma como en cualquier otra situación de salud crónica que requiere medicación de por vida".

Lucas recordó que "hoy sabemos también que una persona que mantiene su VIH indetectable durante más de seis meses no lo transmite por vía sexual; entonces el test sigue siendo el foco para iniciar un camino tanto de la salud individual como de salud comunitaria".

Según el Boletín Epidemiológico N°29, de diciembre de 2012, en la Argentina vivían alrededor de 110 mil personas con VIH (4 de cada 1.000 jóvenes y adultos estaban infectados con el virus) y el 40% de ellos desconocía su condición.

Pero en el último informe de diciembre del año pasado, se estimó que en la actualidad hay en el país unas 140.800 personas con VIH, de las cuales sólo el 13% no lo sabe.

"Si bien se ha mejorado, todavía en Argentina no hemos llegado a ese 90% de las personas con VIH que sepan su condición que es una meta a nivel mundial; pero hay otro dato que nos preocupa muchísimo que es que de ese 87% que sabe que tiene VIH, el 30% llegó al diagnóstico tarde, en fase sida, es decir con enfermedades concomitantes que aparecen por el deterioro del sistema inmune", sostuvo Lucas.

Salud Fundación Huesped.jpg Las personas con VIH que desconocen su condición pasaron del 40% al 13% en 10 años. El trabajo de la Fundación Huésped ha sido efectivo

Y añadió que "con la medicación actual muchas veces es una fase reversible en relativamente poco tiempo, pero ahí nos encontramos con otras dificultades más biomédicas y no siempre es tan sencillo; entonces es súper importante que se reduzca ese 30% y eso no lo venimos consiguiendo".

En referencia a las barreras que siguen haciendo que las personas no se testeen o lo hagan cuando ya presentan enfermedades concomitantes, la especialista sostuvo que "una fundamental es el estigma que todavía pesa en el VIH que hace que aún hoy pensemos que es algo que pasa a otras personas; otra gran barrera es ir al sistema de salud, hay mucha gente que sólo va cuando está muy enferma".

"Por eso -sostuvo- una estrategia clave es salir a la calle a buscar a las personas, y en esto el testeo rápido que está en Argentina desde hace unos diez años nos dio la posibilidad enorme de instalar postas de testeo en cualquier lugar, sin la necesidad de profesionales, ni de grandes equipamientos; simplemente un pinchacito en el dedo y ahí mismo en 20 minutos se conoce el resultado".

En efecto, un estudio realizado por la Coordinación de Salud Sexual, Sida e ITS del Gobierno de la Ciudad, el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida (Inbirs-Conicet-UBA) y el Laboratorio de Análisis Clínicos del Múñiz arrojó que "el número de personas sometidas a la prueba se duplicó en los centros de testeo y aumentó progresivamente en los laboratorios de los hospitales públicos, con un descenso en la proporción de diagnósticos en estadios sintomáticos" a partir de la incorporación de los test rápidos en 2012 y de una campaña masiva en 2014 con testeos en espacios públicos de los barrios hasta 2018.

Entre las barreras, Lucas señaló que, además, existen otras "interseccionales" como por ejemplo, que "los varones cis hetero van menos al sistema de salud y otras poblaciones que tienen otro tipo de vulnerabilidades estructurales, en cuyo caso hay que desarrollar estrategias específicas porque no se puede esperar que superen esas barreras estructurales para que se acerquen a un sistema de salud que muchas veces es expulsivo".

"En este sentido -dijo- el estudio realizado por Salud de la Ciudad de Buenos Aires arrojó, además, que a partir de la instalación de postas con testeo rápido se había mejorado el acceso de personas que se acercaban por primera vez al sistema de salud, que si hubieran tenido que ir al sistema de salud no lo habrían hecho; y también mejoró el porcentaje de varones que se acercaron respecto al testeo tradicional, etc.".

Salud HIV.jpg Este martes se celebra el Día de la Prueba del HIV. El porcentaje de personas que desconocen su condición en la Argentina bajó en los últimos 10 años

En el contexto de la continuidad del estigma que pesa sobre el VIH, Lucas mencionó también que en las localidades más pequeñas, acercarse a realizar un test "sigue siendo un desafío, porque si da positivo se entera todo el mundo y es real que sigue habiendo discriminación".

"Otra estrategia, que incluso está en una resolución de hace muchos años, es incluir el test en cualquier consulta médica. Es decir, que en todo contacto con el sistema de salud se indague si alguna vez te has hecho el test y si no te lo has hecho o hace mucho que no te lo has hecho, te lo propongan", indicó.

Y concluyó: "Pero eso también está lejos de que sea cultura médica porque nos cuesta mucho hablar de sexualidad en casi cualquier entorno, pero también en la consulta médica, y eso también hay que ir haciéndolo cultura".

En este contexto, y con motivo del Día de la Prueba del VIH, Huésped lanzó la campaña federal "Sumá tu gotita, hacete el test de VIH", una campaña que articula y visibiliza los dispositivos de testeo gratuitos y abiertos al público en distintas provincias, entre las que se encuentran Mendoza, Santiago del Estero, Tucumán, Río Negro y en la Ciudad de Buenos Aires.