Las Garras del Águila: la séptima parte de la saga Millenium y una apuesta importante

Justamente, este era uno de los grandes desafíos. Cómo involucrarse en una historia que ya había comenzado a ser contada y que tenía a sus personajes. “Para hacer mi propio libro tuve que inventar mis propios personajes y colocarlos en un ambiente que me perteneciera, sin copiar el estilo de los demás”, explicó.

Pero a no preocuparse, los personajes principales de la saga Millenium: Lisbeth Salander y Mikael Blomkvist siguen siendo parte de la historia. En el libro Las Garras del Águila, deberán enfrentarse a una red de corrupción que se esconde detrás de la explotación de energías renovables. Al mismo tiempo, la violencia contra las mujeres es el otro tema central. Por si eso fuera poco, todo se produce en un ascenso político de la ultraderecha. Una historia muy actual, sin duda alguna.

karin smirnoff, libro las garras del aguila.jpg

Karin Smirnoff: cómo fue hacer Las Garras del águila

Continuar con una saga de este estilo tiene sus desafíos y sus tareas excepcionales. En el caso de Karin Smirnoff, ella debió presentar una sinopsis con sus ideas para su novela. No le resultó complicado. “Stieg Larsson presentó un mundo con sus libros y sus ideas son muy parecidas a las mías. Creo que elegir este tipo de temas es algo que a Larsson le hubiese interesado”.

Pero la historia que toma Smirnoff no es una continuación del sexto libro. Ella misma admite que su novela podría ser la secuela de lo que hizo ya Larsson y no Lagercrantz. La razón es muy simple. Para la escritora , lo hecho por este último no es una trilogía, sino que cada libro empieza y termina. No es el caso de Larsson y ella quería continuar con ese modelo de tres libros para contar la historia completa. No obstante, le reconoce a Lagencratz que él debió soportar una presión mayor al reemplazar a Larsson, una presión que ella no tiene.

La elección de Karin Smirnoff como autora de la saga tiene otro hecho. Es la primera mujer que se hace cargo de la historia de nuestros héroes y eso, para ella es de vital importancia para manejar el tema de la violencia. Para ella, el hombre siempre corre el riesgo de transformar este tópico en un entretenimiento, en donde se habla de violencia sexual a una mujer que siempre resulta ser muy atractiva. Para Smirnoff, el poder hacerlo ella desde su perspectiva marca una diferencia importante.

las garras del aguila, karin smirnoff.webp

Quién es Karin Smirnoff

La autora del libro Las Garras del Águila es fotógrafa y periodista de profesión. A sus 54 años, después dirigir una empresa familiar, decidió retomar su amor por la escritura y en 2018 escribió su primera novela, también parte de una trilogía.

Las Garras del Águila representa un gran desafío para ella. No es para menos, la saga Millenium ha tenido más de 105 millones de lectores en todo el mundo y ha sido publicada en más de 50 países. Pero ella dice disfrutarlo y ya está avanzando con su segunda novela de la serie, que va a presentar un escenario en el que la minería es dominante.