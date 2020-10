Las 21 apps que hay que eliminar para salvar a su teléfono celular

La mayoría de las aplicaciones apuntadas no parecen sospechosas a primera vista, y por eso pueden pasar desapercibidas para los usuarios con menos experiencia. La principal incomodidad que generan reside en que no sólo muestran publicidades dentro de sus entornos sino que bombardean con más anuncios, que en muchas ocasiones aparecen fuera de las apps. En este orden, el usuario no logra identificar de dónde proviene ese contenido indeseado.