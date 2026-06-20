"La vida es larga, si sabes cómo usarla": la reflexión de filosofía de Séneca que atraviesa los siglos

Para la filosofía de Séneca se trata de elegir conscientemente a qué le dedicamos nuestra atención, dónde ponemos nuestro foco, para no ser esclavos de temas superficiales o pasiones que hacen que la vida pase sin considerar que nuestro recurso más valioso es el tiempo.

Cuestionar la actividad

Esta no es una tarea para nada sencilla. Asimismo, esta frase no hace referencia a que no exista tiempo para el ocio. De hecho, en la modernidad, y como diría Byung-Chul Han, hacen falta más fiestas y siestas ante las expectativas del mundo actual.

Pero son solo eso: expectativas, deseos de los otros, no propios. Esta frase de la filosofía estoica hace referencia a que se requiere un propósito que no sea vano, como preocuparse solo por las apariencias.

En palabras de Séneca, se encuentra exactamente en el primer capítulo de su famoso tratado moral titulado De la brevedad de la vida (De Brevitate Vitae), escrito alrededor del año 49 d. C.:

"La vida es suficientemente larga y se nos ha dado una cantidad suficientemente generosa (de tiempo) para alcanzar los más altos logros, si todo estuviera bien invertido... Pero cuando se desperdicia en lujos negligentes y se gasta en actividades no buenas, finalmente nos vemos obligados por la limitación final de la muerte a darnos cuenta de que ha pasado antes de que supiéramos que estaba pasando."