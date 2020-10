La vacuna contra el coronavirus no alcanza si el sistema inmune está muy deprimido

Tabla Cremaschi.jpg

"La gente está muy esperanzada con que la vacuna soluciona todo y va a curar el Covid-19. Y las vacunas no matan a los virus, no los eliminan del cuerpo y no previenen que entren. Lo que hacen y no es algo menor es mejorar el sistema inmune. Pero si yo tengo un sistema inmune muy deprimido tal vez la vacuna no alcance", comenzó explicando Cremaschi.

"Tenemos que enfocarnos en mejorar nuestro sistema inmune, nuestra parte mental y nuestra parte física. Con la vacuna nos ponen una partícula del virus para que el sistema inmune la reconozca y esté preparado para atacarlo cuando el virus ingrese al organismo. Con las vacunas formamos anticuerpos para que el virus no pase y entonces no se manifiesta la enfermedad" añadió el profesional.

"Hay muchos factores no modificables como la genética que hace que haya gente con más predisposición a enfermarse de todo hasta con un cambio de aire. Hay factores medianamente modificables como la carga carga viral que se ataca con el uso del barbijo, el distanciamiento social y el cumplimiento de las medidas. Y hay factores absolutamente modificables y tienen que ver con el concepto del enfermo activo. El paciente tiene que hacer cosas para cuidarse, eso es lo modificable", indicó Cremaschi.

Fabian-Cremaschi.png

Si soy obeso, sedentario, fumo, soy hipertenso... eso lo puedo modificar. Después vienen los lamentos cuando se dan cuenta de que si se hubiesen cuidado estarían mejor. A veces los médicos somos responsables cuando transformamos una recomendación de cuidarse en un mensaje negativo pero la verdad es que lo mente sana en cuerpo sano lo dijo Juvenal hace 1.900 años

La efectividad de las vacunas

El doctor Cremaschi aseguró que el "Centro de Control de Infecciones de Estados Unidos comprobó que de 2004 a 2019 la vacuna de la gripe solo 4 veces superó la efectividad del 50% y nunca, más del 60%. No es que las vacunas son 100% perfectas. En Biología dos más dos no es cuatro".

Finalmente el profesional aludió a las consecuencias del coronavirus: "El covid afecta al cerebro. Es un virus llamativo. Al principio murieron muchos en Italia porque se trataba como un virus respiratorio. Ahora se mejoró el conocimiento y se demostró que la gente se muere por lesiones cardíacas o cerebrales que producen un cuadro inflamatorio y tiene mucho que ver la obesidad. Un cuadro inflamatorio crónico con un sistema inmunológico disminuido a nivel cerebral provoca encefalitis, anosmia, parálisis faciales... Produce daños neurológicos de los que demora recuperarse".