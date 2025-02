A nivel general, según explica en diálogo con The Gabby Reece Show, las frases recurrentes del estudio que realizó con personas mayores de 80 años fueron: "Me gustaría no haber dedicado tanto tiempo al trabajo" y "Me gustaría haber pasado más tiempo con la familia y los seres queridos". Además, reveló del máximo arrepentimiento de las mujeres.

mujeres, harvard.jpg La Universidad de Harvard revela cuál es el mayor arrepentimiento de las mujeres al final de su vida

El máximo arrepentimiento de las mujeres, según Harvard

Analizando la vida de muchas mujeres mayores de 85 años, muchas de ellas dicen arrepentirse de haber tenido en cuenta el qué dirán y la opinión de los demás, lo que hace la conclusión principal de esta parte del estudio.