La UNCuyo lidera una red latinoamericana para impulsar la investigación biomédica. 

Como cabeza de esta red global de científicos, la universidad se propuso acelerar el desarrollo y la distribución de reactivos e insumos de biotecnología, genética y biología molecular para investigación biomédica en toda la región. Para ello, cuenta con un apoyo financiero de 330.000 dólares, durante dos años, de la Chan Zuckerberg Iniciative (CZI), según reza el comunicado institucional.

La Fundación de Priscilla Chan y Mark Zuckerberg seleccionó su proyecto Reclone network: open biological reagents for biomedical research en la convocatoria Accelerating Science in Latin America Through Increased Access to Biomedical Resources, del programa Ciencia Abierta y Código Abierto. Fue la única iniciativa argentina sobre este tema en ser financiada.