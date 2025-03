La sencilla fórmula para saber si tu mascota es diestra o zurda

Según se muestra en el vídeo publicado por la cuenta @vidadepelosco en TikTok, es bastante fácil descubrir si tu mascota es zurdo o diestro.

La sencilla fórmula para descubrirlo

La manera más fácil de saber si tu mascota es diestra o zurda es observar su comportamiento de manera natural. Hay algunas pruebas simples que puedes realizar en casa para descubrir la pata dominante de tu animal. Estas son alguna de las fórmulas simple para hacerlo:

Mira cómo interactúa con algunos objetos: Poné un juguete o una golosina frente a tu mascota y observa cuál pata utiliza primero para alcanzarlo o manipularlo. Si tu mascota es un perro, por ejemplo, mira si utiliza más su pata izquierda o derecha para coger una pelota o mover un objeto.

Cómo saber si tu mascota es diestra o zurda (1).jpg

Hacelo frente a una pared o superficie elevada: Pone algo a una altura que tu mascota deba alcanzar, como un juguete colgado o un trozo de comida en un soporte. A veces, los animales tienden a usar la pata dominante para alcanzar y manipular objetos en estas circunstancias.

Probá con comandos de "dar la pata": Durante el entrenamiento, algunos animales aprenden a dar la pata como parte de un truco. Al observar cuál pata ofrecen más frecuentemente, podrás identificar cuál es la dominante.

El test de la pata levantada: Pone a tu mascota en una posición relajada, como cuando está acostada o descansando. Luego, suavemente toca o frota una de sus patas y observa si responde levantándola, lo que puede indicar que esa es la pata dominante.

Cómo saber si tu mascota es diestra o zurda (3).jpg

Verifica la preferencia al caminar: Si tu mascota camina sobre superficies irregulares, como un campo de hierba o piedras, observa cuál pata da el primer paso o tiene más contacto con el suelo en diferentes situaciones. Esto también puede revelar su preferencia lateral.

¿Cómo interpretarlo?

Una vez que hayas realizado estas pruebas, es probable que notes una tendencia clara en la pata utilizada con más frecuencia. Si tu mascota usa principalmente la pata derecha para alcanzar objetos, abrir puertas o al caminar, es probable que sea diestra. Si lo hace con la pata izquierda, entonces será zurda.

En algunos casos, las mascotas pueden no mostrar una preferencia clara. Esto sucede cuando usan sus patas de manera más equilibrada y no tienen un lado dominante definido. No te preocupes, esto es completamente normal, y tu mascota está dentro de un rango de comportamiento típico.