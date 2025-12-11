La playa de arenas más blancas de Estados Unidos no está en Florida: es esta

Este fenómeno que pocos vieron en la zona ocurrió por una cifra inusualmente baja de huracanes y tormentas tropicales, junto con vientos en el mar más ligeros de lo habitual en la temporada. Esto hizo que el sedimento se depositara más cerca del fondo del océano y que el agua revelara su color turquesa intenso real. En el momento en que el sol estaba en su punto más alto, a mitad del día, los visitantes sintieron que los habían teletransportado a una isla tropical distante.

La arena de Emerald Isle no alcanza la blancura del "azúcar" de las playas de cuarzo en Florida, pero sus orillas tienden al color blanco hueso o caqui claro, un gran contraste con la arena más oscura, pesada en minerales, que se encuentra en otras playas de Carolina del Norte. Por esto, muchos turistas que visitan Estados Unidos se sorprenden.

Cómo experimentar la playa de Emerald Isle

esmerald ile Esta playa es un "secreto" entre algunos turistas.

Es obligatorio pasar días enteros bajo el sol en la arena suave y luego zambullirse en el mar cuando el calor aprieta. Es el arte de tomar playa en Emerald Isle. Pero una vez que se domina eso, quizás se quiera explorar el mar de otras formas. Se puede ver el agua desde arriba, tomando una clase de surf en Hot Wax Surf Shop o poniendo a prueba el equilibrio con una tabla de paddle board.

Cuando apetece sumergirse aún más, existe la opción de hacer snorkel o bucear para experimentar Emerald Isle desde el mundo submarino. Las condiciones claras y el color claro del agua hacen que sea sencillo avistar peces y vida marina de todo tipo, junto con los restos de naufragios antiguos en un área que llaman el Cementerio del Atlántico. Por esto, muchos turistas se preguntan si vale la pena visitar otras playas de los Estados Unidos.

Estados Unidos esconde muchos tesoros costeros. No obstante, esta playa de Carolina del Norte ofrece una belleza difícil de igualar que se aleja de la clásica idea de ir a Florida y el Golfo para encontrar el paraíso.