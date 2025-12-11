La playa de arenas más blancas de Estados Unidos no está en Florida: es esta

Se escuchan maravillas de las costas del Golfo, con esas aguas azules y cristalinas que hacen que las playas de Florida se sientan casi caribeñas, recibiendo muchísimos elogios por su belleza. Las playas en otros estados de la costa atlántica como Georgia, Carolina del Sur o Carolina del Norte, a menudo necesitan un esfuerzo extra para ganarse a la gente, aunque tienen su propio encanto innegable.
Pero existe una excepción que cambió todo el panorama: una costa en Carolina del Norte que posee una arena y un oleaje que pueden compararse con las playas más idílicas del Golfo. El lugar se llama Emerald Isle. Es parte de una isla de barrera de 85 millas que sus habitantes llaman cariñosamente Costa de Cristal o Outer Banks del Sur, lo que la convierte en una escapada familiar relajada donde siempre se quiere regresar. Su arena blanca y sus aguas verde esmeralda cristalinas (de ahí su nombre) eran un secreto muy bien guardado, pero cuando se descubre su belleza, cautiva por completo.
¿Qué hace que la arena y el agua de Emerald Isle sean diferentes?
Mientras que en otras partes de este estado las aguas son generalmente turbias o de color marrón o azul oscuro, el océano cerca de Emerald Isle exhibe un tono verde-azulado característico y es mucho más transparente. Durante el verano pasado, los habitantes de Carolina del Norte se sorprendieron por un fenómeno natural, aunque poco común, que hizo que el mar a lo largo de la Costa de Cristal brillara con un azul increíble. La gente asoció ese color solo con destinos lejanos como Turks y Caicos o las Bahamas.
Este fenómeno que pocos vieron en la zona ocurrió por una cifra inusualmente baja de huracanes y tormentas tropicales, junto con vientos en el mar más ligeros de lo habitual en la temporada. Esto hizo que el sedimento se depositara más cerca del fondo del océano y que el agua revelara su color turquesa intenso real. En el momento en que el sol estaba en su punto más alto, a mitad del día, los visitantes sintieron que los habían teletransportado a una isla tropical distante.
La arena de Emerald Isle no alcanza la blancura del "azúcar" de las playas de cuarzo en Florida, pero sus orillas tienden al color blanco hueso o caqui claro, un gran contraste con la arena más oscura, pesada en minerales, que se encuentra en otras playas de Carolina del Norte. Por esto, muchos turistas que visitan Estados Unidos se sorprenden.
Cómo experimentar la playa de Emerald Isle
Es obligatorio pasar días enteros bajo el sol en la arena suave y luego zambullirse en el mar cuando el calor aprieta. Es el arte de tomar playa en Emerald Isle. Pero una vez que se domina eso, quizás se quiera explorar el mar de otras formas. Se puede ver el agua desde arriba, tomando una clase de surf en Hot Wax Surf Shop o poniendo a prueba el equilibrio con una tabla de paddle board.
Cuando apetece sumergirse aún más, existe la opción de hacer snorkel o bucear para experimentar Emerald Isle desde el mundo submarino. Las condiciones claras y el color claro del agua hacen que sea sencillo avistar peces y vida marina de todo tipo, junto con los restos de naufragios antiguos en un área que llaman el Cementerio del Atlántico. Por esto, muchos turistas se preguntan si vale la pena visitar otras playas de los Estados Unidos.
Estados Unidos esconde muchos tesoros costeros. No obstante, esta playa de Carolina del Norte ofrece una belleza difícil de igualar que se aleja de la clásica idea de ir a Florida y el Golfo para encontrar el paraíso.