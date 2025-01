La planta de pequeño tamaño, gran poder ornamental y fácil cuidado que llenará tu jardín de vida

planta trepadora 1.jpg Callisia repens, la planta trepadora que no puede faltar en tu jardín.

También conocida como planta de las burbujas, este ejemplar no demanda muchos cuidados de jardinería. Específicamente, crece bien en climas frescos, con temperaturas que oscilen entre los 15° y 30°, caso contrario, tendremos que proteger a la maceta del cruel frío y del calor extremo.

La fuente citada asegura que la Callisia repens debe resguardarse del sol directo durante horas de la tarde, ya que quemará sus hojas. Por ende, debemos suministrarle la iluminación necesaria en la mañana y luego dejarla en un lugar de semisombra. En relación con esto, si la especie se mantiene solo en la sombra, tendrán tallos muy largos y casi no crecerán hojas.

poda planta trepadora.jpg La poda de la Callisia repens es trascendental, según expertos en jardinería.

Respecto al suelo, estamos ante una planta que no demanda exigencias, debido a que tolera cualquiera, siempre y cuando sea orgánico y que tenga buen drenaje para que sus raíces no se encharquen. En sintonía, las macetas deben tener buenos agujeros para que el agua no se acumule.

Por último, y no menos importante, la fuente citada asegura que donde sí debemos poner el ojo es en la poda de esta planta trepadora. Es necesario realizar la tarea de jardinería con regularidad para mantener una forma redonda y compacta. Si la dejas crecer mucho, simplemente córtala ligeramente.