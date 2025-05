La peligrosa plaga que llega a tu jardín en otoño y puede ser mortal para tus plantas

plantas - plaga.jpg

La plaga que llega en otoño y puede matar a tus plantas del jardín

Una de las formas en que una plaga se hace presente es en forma de hongo. Estas especies se pueden detectar una vez que ya generaron el daño en la planta. No ocurre los mismo con organismos más visibles como larvas, gusanos o ratas que puedes identificarlas antes de que se atarde.

Uno de esos hongos que actúa como plaga de jardín es la roya. La roya es una enfermedad que afecta a las plantas de exterior e interior de igual forma. Esta plaga se manifiesta en forma de manchas rojas o bultos de color marrón intenso en las hojas de las plantas.

plaga - otoño.jpg

Es causada por distintos hongos patógenos que atacan a diversas especies vegetales. El hongo que produce la roya común de jardín es el Phragmipedium spp. A medida que la plaga avanza, las hojas se vuelven más secas y marrones. La plaga altera la fotosíntesis de la planta, la debilita y desfavorece el crecimiento.

Un dato no menor, es que esta plaga no sobrevive si la planta huésped está muerta. La roya es una plaga que debe tratarse rápidamente para que sus esporas no se dispersen por el aire y alteran a otras plantas cercanas.

Cómo proteger mis plantas de esta plaga silenciosa

Es posible prevenir la aparición de roya en otoño asegurando una buena aireación o ventilación de tus plantas. Esta plaga, al igual que todos los hongos, se desarrollan en condiciones de mucha humedad.

plaga - jardín - otoño.jpg

Además, debes eliminar las plantas infectadas antes de que el hongo se propague. Controla las malezas del jardín, limpia y desinfecta los elementos de jardinería y utiliza productos de control de plagas o fungicidas específicos para esta especie.

Asegurate de nutrir, abonar y colocar sustratos adecuados para tus plantas que las vuelvan más resistentes a la plaga. Escuchar las necesidades de tus plantas y detectar síntomas es fundamental para el cuidado de las especies.