La paradoja de la existencia: El concepto filosófico que explica cuál es el mayor miedo del ser humano

Hoy en día nuestras relaciones se llenan de likes, interés fabulador y miedo al compromiso, donde el mayor temor que escondemos es algo quizá inevitable, pero a veces necesario: la soledad. El miedo a ser abandonados es un sentimiento caótico que nos hace carecer del merecimiento y de sentir que no somos pertenecedores a ninguna mesa, a ningún tipo, a ninguna persona.

Por eso, el filósofo Bauman entiende que el mayor miedo del ser humano es estar solo. Sin embargo, no es lo mismo estar solo a sentirlo. La soledad muchas veces no es deseada, duele y desgasta. Se instala y se adueña de nuestra vida, incluso sin que nos falte nada al rededor.

mujer sola Según este filósofo, el mayor miedo del ser humano es la soledad.

Ese miedo genera aislamiento, inseguridad en las relaciones y el temor existencial a la exclusión social. Es una realidad que no podemos obviar. Pero también hay formas de superar el miedo a estar solo y crear lazos sólidos, que es una de las soluciones propuestas por el filósofo.

Al igual que aceptar el hecho de que en algún momento de la vida es necesario apagar el ruido para escucharte, para reconocer lo que sí y lo que no va con vos. Crear un momento para vos, generando un equilibrio entre soledad y compañía.