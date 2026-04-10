La paradoja de la existencia: El concepto filosófico que explica cuál es el mayor miedo del ser humano

La filosofía es una disciplina que cargo consigo uno de los mejores analistas de nuestra época, Zygmunt Bauman. El filósofo desveló uno de los grandes temores de nuestros días basándose en una metáfora propia de vínculos precarios, identidad inestable y un mundo cambiante.
En uno de sus libros conocido cómo "Modernidad líquida y Amor líquido" describió la mayor paradoja que atraviesa el ser humano en esta vida. Al ser seres naturalmente sociales, estamos hiperconectados, pero hambrientos de una compañía real, llevándonos a sentir un temor profundo por algo inevitable en esta vida.
Cuál es el mayor miedo que tiene el ser humano en esta vida, según la filosofía
Todas las personas nacemos, crecemos y estamos finalmente, destinados a la muerte. Aunque en ese proceso nuestra vida habita miles de estados: la felicidad, el amor, el miedo, la soledad. Allí es donde el filósofo advierte: “El principal miedo que tiene el ser humano, aunque no lo reconozca, es a quedarse solo. Es su peor pesadilla”
Hoy en día nuestras relaciones se llenan de likes, interés fabulador y miedo al compromiso, donde el mayor temor que escondemos es algo quizá inevitable, pero a veces necesario: la soledad. El miedo a ser abandonados es un sentimiento caótico que nos hace carecer del merecimiento y de sentir que no somos pertenecedores a ninguna mesa, a ningún tipo, a ninguna persona.
Por eso, el filósofo Bauman entiende que el mayor miedo del ser humano es estar solo. Sin embargo, no es lo mismo estar solo a sentirlo. La soledad muchas veces no es deseada, duele y desgasta. Se instala y se adueña de nuestra vida, incluso sin que nos falte nada al rededor.
Ese miedo genera aislamiento, inseguridad en las relaciones y el temor existencial a la exclusión social. Es una realidad que no podemos obviar. Pero también hay formas de superar el miedo a estar solo y crear lazos sólidos, que es una de las soluciones propuestas por el filósofo.
Al igual que aceptar el hecho de que en algún momento de la vida es necesario apagar el ruido para escucharte, para reconocer lo que sí y lo que no va con vos. Crear un momento para vos, generando un equilibrio entre soledad y compañía.