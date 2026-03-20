La nieve transforma el desierto más seco del planeta Tierra en un mar de flores después de 10 años

En condiciones normales, el desierto de Atacama recibe menos de 15 milímetros de agua al año en su zona central y temperaturas diurnas superiores a 30°C impiden que el agua se mantenga en el suelo. Pero cuando la nieve y las lluvias superan este promedio de forma sostenida, las semillas que han permanecido latentes durante años encuentran humedad y temperatura adecuada para germinar, iniciando un proceso biológico que hasta hace poco parecía imposible en semejante aridez.

Nieve desierto de Atacama (1)

Importancia de estas flores en pleno desierto

Este fenómeno no solo constituye un espectáculo visual, sino también un indicador ecológico valioso. La capacidad de estas plantas para germinar y reproducirse tras períodos prolongados de sequía demuestra una resiliencia biológica extrema, alimentada por mecanismos como semillas altamente impermeables, metabolismo lento y simbiosis con microorganismos del suelo que facilitan la absorción de agua.

Además, la explosión floral genera un pulso ecológico. Polinizadores como abejas nativas del desierto, mariposas migratorias y pequeños escarabajos encuentran alimento y sitio de reproducción; aves insectívoras aumentan su presencia y pequeños mamíferos aprovechan la abundancia temporal de recursos. En este breve lapso, el desierto deja de ser un páramo desolado para convertirse en una red vibrante de interacciones biológicas.

Para la comunidad local y los visitantes, este evento, que puede tardar años, incluso décadas, en repetirse con intensidad, es un recordatorio poderoso de que incluso los ecosistemas más inhóspitos reaccionan y florecen bajo las condiciones adecuadas. Los científicos lo esperan con ansias para estudiar cómo las variaciones climáticas, las nevadas anómalas y las lluvias extremas pueden modificar la fenología de especies que han evolucionado bajo una presión ambiental extrema.