La Luna y el Sol ocupan un lugar central en el calendario de maravillas cósmicas del 2026

El nuevo año llega con un calendario astronómico que promete eclipses, superlunas, desfiles planetarios y misiones espaciales históricas. El Sol y la Luna serán los grandes protagonistas de un 2026 que invita a levantar la vista al cielo y marcar fechas clave.
Desde eclipses visibles en distintos puntos del planeta hasta el regreso de astronautas a la Luna después de más de medio siglo, la agenda cósmica combina ciencia, exploración y asombro.
La Luna marca el ritmo del calendario espacial
La Luna inaugura el año con hitos que van mucho más allá de la observación astronómica:
- Regreso humano a la Luna: la misión Artemis de la NASA enviará una tripulación que rodeará el satélite natural y observará zonas nunca vistas por los astronautas del programa Apolo.
- Superlunas: tres lunas llenas se verán más grandes y brillantes de lo habitual, en enero (el pasado 3 de enero). La segunda superluna llegará el 24 de noviembre, y la tercera —la última y más cercana del año— ocurrirá en la noche del 23 al 24 de diciembre. Esta superluna de Nochebuena pasará a unos 356.740 kilómetros de la Tierra.
- Luna azul: en mayo habrá una luna llena adicional dentro del mismo mes, un fenómeno poco frecuente.
- Eclipses lunares: uno total (principios de marzo) y otro parcial (fines de agosto) completan el calendario lunar del año.
Estas fechas no requieren telescopios: solo un poco de atención y cielo despejado.
El Sol y los eventos que definen el calendario astronómico
El Sol también tendrá su propio protagonismo con fenómenos de alto impacto visual:
- Eclipse solar anular (“anillo de fuego”) el 17 de febrero, visible desde la Antártida y de forma parcial en el hemisferio sur.
- Eclipse solar total el 12 de agosto, que cruzará Groenlandia, Islandia y España.
- Más auroras: la actividad solar seguirá generando auroras boreales y australes en regiones poco habituales.
Además, seis planetas se alinearán en el cielo a fines de febrero, creando uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año.
Guardá este calendario, compartilo y preparate para observar el cielo: 2026 será un año para mirar hacia arriba.
