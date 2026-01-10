Inicio Sociedad Luna
La Luna y el Sol ocupan un lugar central en el calendario de maravillas cósmicas del 2026

El Sol y la Luna protagonizan el calendario cósmico de 2026: eclipses, superlunas y misiones espaciales que marcarán el año

Jimena Díaz
Tres lunas llenas se verán más grandes y brillantes de lo habitual este 2026.

El nuevo año llega con un calendario astronómico que promete eclipses, superlunas, desfiles planetarios y misiones espaciales históricas. El Sol y la Luna serán los grandes protagonistas de un 2026 que invita a levantar la vista al cielo y marcar fechas clave.

Desde eclipses visibles en distintos puntos del planeta hasta el regreso de astronautas a la Luna después de más de medio siglo, la agenda cósmica combina ciencia, exploración y asombro.

astrologia signos eclipse lunar parcial septiembre 1.jpg
Este año 2026 habrá dos eclipses lunares: uno total (principios de marzo) y otro parcial (fines de agosto).

La Luna marca el ritmo del calendario espacial

La Luna inaugura el año con hitos que van mucho más allá de la observación astronómica:

  • Regreso humano a la Luna: la misión Artemis de la NASA enviará una tripulación que rodeará el satélite natural y observará zonas nunca vistas por los astronautas del programa Apolo.
  • Superlunas: tres lunas llenas se verán más grandes y brillantes de lo habitual, en enero (el pasado 3 de enero). La segunda superluna llegará el 24 de noviembre, y la tercera —la última y más cercana del año— ocurrirá en la noche del 23 al 24 de diciembre. Esta superluna de Nochebuena pasará a unos 356.740 kilómetros de la Tierra.
  • Luna azul: en mayo habrá una luna llena adicional dentro del mismo mes, un fenómeno poco frecuente.
  • Eclipses lunares: uno total (principios de marzo) y otro parcial (fines de agosto) completan el calendario lunar del año.

Estas fechas no requieren telescopios: solo un poco de atención y cielo despejado.

El Sol y los eventos que definen el calendario astronómico

El Sol también tendrá su propio protagonismo con fenómenos de alto impacto visual:

  • Eclipse solar anular (“anillo de fuego”) el 17 de febrero, visible desde la Antártida y de forma parcial en el hemisferio sur.
  • Eclipse solar total el 12 de agosto, que cruzará Groenlandia, Islandia y España.
  • Más auroras: la actividad solar seguirá generando auroras boreales y australes en regiones poco habituales.

Además, seis planetas se alinearán en el cielo a fines de febrero, creando uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año.

Guardá este calendario, compartilo y preparate para observar el cielo: 2026 será un año para mirar hacia arriba.

Fuente: AP News.

