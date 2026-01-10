La Luna y el Sol ocupan un lugar central en el calendario de maravillas cósmicas del 2026

Regreso humano a la Luna : la misión Artemis de la NASA enviará una tripulación que rodeará el satélite natural y observará zonas nunca vistas por los astronautas del programa Apolo.

Estas fechas no requieren telescopios: solo un poco de atención y cielo despejado.

El Sol y los eventos que definen el calendario astronómico

El Sol también tendrá su propio protagonismo con fenómenos de alto impacto visual:

Eclipse solar anular (“anillo de fuego”) el 17 de febrero, visible desde la Antártida y de forma parcial en el hemisferio sur.

el 12 de agosto, que cruzará Groenlandia, Islandia y España. Más auroras: la actividad solar seguirá generando auroras boreales y australes en regiones poco habituales.

Además, seis planetas se alinearán en el cielo a fines de febrero, creando uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año.

Guardá este calendario, compartilo y preparate para observar el cielo: 2026 será un año para mirar hacia arriba.