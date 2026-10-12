La Línea Provincial de Salud Mental (148, opción 0) registró un total de 999 llamadas efectivas a lo largo de septiembre, lo que representa un promedio de 33 comunicaciones diarias. Este servicio, que opera de forma gratuita durante las 24 horas y los 365 días del año, se consolidó como la principal vía de entrada al sistema para personas que buscan escucha, orientación o acompañamiento ante situaciones de sufrimiento psíquico.
La línea de salud mental atendió casi 1.000 pedidos de ayuda solo en el mes de septiembre
La opción 0 del 148 funcionó las 24 horas y sumó casi mil consultas durante septiembre. Depresión, ansiedad y adicciones, entre los motivos principales
El comportamiento de la demanda mostró variaciones marcadas según el día. Durante las jornadas hábiles de lunes a viernes se alcanzó un promedio de 41 contactos diarios, mientras que durante los fines de semana la cifra descendió a 11 llamados por día. La jornada con mayor concentración de actividad se registró el pasado 22 de septiembre, fecha en la que se receptaron 67 comunicaciones en el centro de atención.
Los principales motivos de consulta y la red de respuesta
En cuanto al desglose de los motivos de las llamadas, la solicitud de asesoramiento general encabezó la lista con 401 casos. Le siguieron 246 consultas agrupadas bajo "otros problemas de salud mental", 98 asociadas a trastornos afectivos del ánimo como cuadros de depresión, ansiedad y angustia, 96 vinculadas con consumos problemáticos y 86 llamadas relacionadas directamente con situaciones de riesgo suicida (ideación, planificación o intentos). Asimismo, se atendieron 42 derivaciones de equipos territoriales y 29 consultas por trastornos psicóticos.
La línea telefónica no reemplaza la consulta médica presencial, sino que actúa como una herramienta de contención inicial y derivación rápida dentro del sistema sanitario provincial. Esta estrategia se complementa con la presencia de guardias activas de salud mental en 12 hospitales generales y con el sistema ALERTA, un servicio nocturno de teleconsulta que conecta a médicos de guardia con psiquiatras especializados entre las 20 y las 8.
El rol clave de los profesionales en la contención diaria
Desde el Ministerio de Salud destacaron la labor indispensable que llevan adelante los profesionales que integran las guardias, los centros de atención primaria, los equipos territoriales y la propia central telefónica. Sostienen que la tarea implica no solo evaluar riesgos y orientar a las familias, sino brindar un espacio de contención libre de prejuicios en momentos de vulnerabilidad.
En ese sentido, las autoridades remarcaron la importancia de continuar fortaleciendo las condiciones de trabajo y la capacitación continua de los equipos asistenciales. Recordaron a la comunidad que, ante cualquier emergencia, crisis emocional o duda sobre adicciones y salud mental, la línea 148 (opción 0) permanece activa de manera permanente en todo el territorio mendocino.
En pocas palabras
- Línea de Salud Mental: la opción 0 del 148 recibió 999 llamadas en septiembre.
- Motivos de Consulta: depresión, ansiedad, adicciones y riesgo suicida fueron las principales causas.
- Red de Apoyo: el servicio funciona las 24 horas como contención y derivación inicial.