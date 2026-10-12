La línea de salud mental atendió casi 1.000 pedidos de ayuda solo en el mes de septiembre

La línea telefónica no reemplaza la consulta médica presencial, sino que actúa como una herramienta de contención inicial y derivación rápida dentro del sistema sanitario provincial. Esta estrategia se complementa con la presencia de guardias activas de salud mental en 12 hospitales generales y con el sistema ALERTA, un servicio nocturno de teleconsulta que conecta a médicos de guardia con psiquiatras especializados entre las 20 y las 8.

El servicio telefónico articula directamente con las guardias activas de salud mental de 12 hospitales de la provincia.

El rol clave de los profesionales en la contención diaria

Desde el Ministerio de Salud destacaron la labor indispensable que llevan adelante los profesionales que integran las guardias, los centros de atención primaria, los equipos territoriales y la propia central telefónica. Sostienen que la tarea implica no solo evaluar riesgos y orientar a las familias, sino brindar un espacio de contención libre de prejuicios en momentos de vulnerabilidad.

Las llamadas vinculadas a consumos problemáticos son derivadas a dispositivos territoriales y equipos especializados de atención.

En ese sentido, las autoridades remarcaron la importancia de continuar fortaleciendo las condiciones de trabajo y la capacitación continua de los equipos asistenciales. Recordaron a la comunidad que, ante cualquier emergencia, crisis emocional o duda sobre adicciones y salud mental, la línea 148 (opción 0) permanece activa de manera permanente en todo el territorio mendocino.