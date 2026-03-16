Son muchos los interesados en ser parte de las Becas Progresar 2026 y es importante saber que el Ministerio de Capital Humano todavía no abrió las inscripciones para este año. Sin embargo, en el sitio oficial de la Secretaria de Educación ya se puede ir recabando información.
"La inscripción todavía no ha comenzado": el mensaje sobre las Becas Progresar
El Ministerio de Capital Humano todavía no abrió las inscripciones de las Becas Progresar 2026, sin embargo los interesados pueden ir recabando información
El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar), conocido popularmente como Becas Progresar, es una política pública que administra el Ministerio de Capital Humano destinada a jóvenes que quieran terminar sus estudios y formarse profesionalmente.
Las Becas Progresar se pagan mediante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y habitualmente, el programa cuenta con dos convocatorias anuales: la primera es en marzo y/o abril y la segunda, entre agosto y septiembre.
Las líneas de las Becas Progresar son:
- Finalización de la educación obligatoria (Progresar nivel obligatorio): incluye nivel secundario, modalidad de Jóvenes y Adultos, Fines, Finestec y A Estudiar.
- Fomento de la Educación Superior (Progresar nivel superior): carreras de nivel superior, terciario y Progresar Enfermería.
- Progresar Trabajo: Becas para cursos de formación profesional.
Becas Progresar 2026: "La inscripción todavía no ha comenzado"
Antes de iniciar cualquier trámite para ser parte de las Becas Progresar, se les recomienda a todos los estudiantes interesados verificar con anticipación su acceso a la plataforma Mi Argentina. Ya que por ahí se llevará a cabo la inscripción 2026.
En la página Argentina.gob.ar dentro de los apartados <educación> y luego <progresar>, podes encontrar cada una de las líneas de las becas y recabar más información.
Si ya tenés tu usuario de Mi Argentina creado, podes elegir la opción de la beca deseada y dentro de la plataforma vas a encontrar más detalles. De hecho, podés ir adelantando los <Datos personales> y cuando se abra la inscripción completar la <Encuesta> y los <Datos académicos>.
En <Encuesta> el mensaje es "La encuesta todavía no ha comenzado". Y en <Datos académicos>, la "inscripción todavía no ha comenzado".
Información importante para la inscripción a las Becas Progresar
La inscripción a Progresar es online y se realiza de manera personal, libre y gratuita a través de este único formulario. Seguí estos pasos:
- 1. En Datos personales, tu información se va a autocompletar con los datos registrados en Mi Argentina.
- 2. Al final de esa sección, deberás informar un número de CBU (cuenta bancaria) o CVU (billetera virtual) a tu nombre para la ejecución del pago.
- 3. En Encuesta, hacé clic en el botón Encuesta, respondé las preguntas y cliqueá Finalizar.
- 4. En Datos académicos, completá el formulario y hacé clic en Guardar datos académicos.
- 5. Por último, hacé clic en el botón Enviar formulario.
La solicitud estará completa una vez que termines estos pasos y envíes el formulario.
Además, se les recuerda:
- No olvidar ingresar a la ANSES para verificar que los datos personales y los de tu grupo familiar estén actualizados.
- La información proporcionada en el formulario de inscripción tiene carácter de declaración jurada y la falsedad de los datos vertidos en ella tendrá como consecuencia la imposibilidad de inscribirte a la beca.