"La inscripción todavía no ha comenzado": el mensaje sobre las Becas Progresar

Las líneas de las Becas Progresar son:

Finalización de la educación obligatoria (Progresar nivel obligatorio): incluye nivel secundario, modalidad de Jóvenes y Adultos, Fines, Finestec y A Estudiar.

(Progresar nivel obligatorio): incluye nivel secundario, modalidad de Jóvenes y Adultos, Fines, Finestec y A Estudiar. Fomento de la Educación Superior (Progresar nivel superior): carreras de nivel superior, terciario y Progresar Enfermería.

(Progresar nivel superior): carreras de nivel superior, terciario y Progresar Enfermería. Progresar Trabajo: Becas para cursos de formación profesional.

Becas-Progresar-2026

Becas Progresar 2026: "La inscripción todavía no ha comenzado"

Antes de iniciar cualquier trámite para ser parte de las Becas Progresar, se les recomienda a todos los estudiantes interesados verificar con anticipación su acceso a la plataforma Mi Argentina. Ya que por ahí se llevará a cabo la inscripción 2026.

En la página Argentina.gob.ar dentro de los apartados <educación> y luego <progresar>, podes encontrar cada una de las líneas de las becas y recabar más información.

Si ya tenés tu usuario de Mi Argentina creado, podes elegir la opción de la beca deseada y dentro de la plataforma vas a encontrar más detalles. De hecho, podés ir adelantando los <Datos personales> y cuando se abra la inscripción completar la <Encuesta> y los <Datos académicos>.

En <Encuesta> el mensaje es "La encuesta todavía no ha comenzado". Y en <Datos académicos>, la "inscripción todavía no ha comenzado".

Becas Progresar Mi Argentina inscripcion 2026

Información importante para la inscripción a las Becas Progresar

La inscripción a Progresar es online y se realiza de manera personal, libre y gratuita a través de este único formulario. Seguí estos pasos:

1. En Datos personales , tu información se va a autocompletar con los datos registrados en Mi Argentina.

, tu información se va a autocompletar con los datos registrados en Mi Argentina. 2. Al final de esa sección, deberás informar un número de CBU (cuenta bancaria) o CVU (billetera virtual) a tu nombre para la ejecución del pago.

3. En Encuesta , hacé clic en el botón Encuesta, respondé las preguntas y cliqueá Finalizar.

, hacé clic en el botón Encuesta, respondé las preguntas y cliqueá Finalizar. 4. En Datos académicos , completá el formulario y hacé clic en Guardar datos académicos.

, completá el formulario y hacé clic en Guardar datos académicos. 5. Por último, hacé clic en el botón Enviar formulario.

La solicitud estará completa una vez que termines estos pasos y envíes el formulario.

Además, se les recuerda: