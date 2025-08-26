La increíble historia de Franco Alonzo: lo acosan por lindo, le gritan cosas y le ofrecen dinero para tener relaciones

ushuaia, acosado por mujeres

Franco Alonzo: el hombre que es acosado por mujeres

"Cuando salgo a trabajar a la mañana tengo que hacerlo con capucha porque las mujeres me gritan y me dicen cosas como ‘lindo’, ‘si estoy soltero’", explicó Franco Alonzo, mostrando que esa incomodidad que tanto sufren las mujeres, también puede ser al revés.

No solamente en la calle el joven sufre ese acoso de parte de mujeres. En su vida digital, cada vez que sube algo a redes sociales, le llegan los comentarios en los que algunas mujeres le preguntan dónde está para encontrarse con él.

Según explicó el joven, este acoso es de parte, principalmente, de mujeres de 40 años. "Me han ofrecido hasta $300.000 para tener relaciones"; señaló, y si bien se lo toma con un poco de humor, no niega que a veces se siente acosado: "Lo del acoso es un 60% de verdad", señaló y agregó que le da "un poco de vergüenza que me tiren onda".

Este acoso que sufre el joven también tiene sus otras contras, ya que actualmente, Franco está en pareja con una mujer de 47 años y le cerró la puerta a cualquier encuentro casual: "Para mí, un coito tiene que tener un sentimiento de por medio", explicó a Radio Splendid.

image Franco Alonzo, el joven que denunció el acoso de mujeres

Por el acoso tuvo que cambiar su vida

A raíz del acoso, el joven de Tierra del Fuego tuvo que cambiar su estilo de vida, sus rutinas y buscar lugares más apartados de la ciudad: "Quiero tener un poquito de privacidad y salir normal", aseguró, al mismo tiempo que afirmó que más allá de la incomodidad, nunca nada ha pasado a mayores. "No he denunciado a nadie, porque no fue necesario", explicó.