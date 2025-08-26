Inicio Sociedad historia
La increíble historia de Franco Alonzo: lo acosan por lindo, le gritan cosas y le ofrecen dinero para tener relaciones

Franco Alonzo vive en Tierra del Fuego y denunció que es constantemente acosado por mujeres de más de 40 años que lo han obligado a cambiar su vida

Alejandro Navarta
Por Alejandro Navarta
Un hombre denunció que está siendo acosado por mujeres. Fuente: IA

Hay historias que son muy difíciles de creer y lo que, para algunos, es un sueño, para otros puede convertirse en una pesadilla.

Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego, tiene poco más de 80.000 habitantes y una vida muy tranquila. Es uno de los lugares que todo el mundo debería visitar alguna vez.

Pero, en la vida diaria, para uno de sus habitantes no es tan fácil vivir y hacer cada una de sus actividades. El problema: el acoso que sufre por ser lindo. Esta es la historia de Franco Alonzo, un hombre que, desde hace un par de años, es constantemente acosado por mujeres.

ushuaia, acosado por mujeres

Franco Alonzo: el hombre que es acosado por mujeres

"Cuando salgo a trabajar a la mañana tengo que hacerlo con capucha porque las mujeres me gritan y me dicen cosas como ‘lindo’, ‘si estoy soltero’", explicó Franco Alonzo, mostrando que esa incomodidad que tanto sufren las mujeres, también puede ser al revés.

No solamente en la calle el joven sufre ese acoso de parte de mujeres. En su vida digital, cada vez que sube algo a redes sociales, le llegan los comentarios en los que algunas mujeres le preguntan dónde está para encontrarse con él.

Según explicó el joven, este acoso es de parte, principalmente, de mujeres de 40 años. "Me han ofrecido hasta $300.000 para tener relaciones"; señaló, y si bien se lo toma con un poco de humor, no niega que a veces se siente acosado: "Lo del acoso es un 60% de verdad", señaló y agregó que le da "un poco de vergüenza que me tiren onda".

Este acoso que sufre el joven también tiene sus otras contras, ya que actualmente, Franco está en pareja con una mujer de 47 años y le cerró la puerta a cualquier encuentro casual: "Para mí, un coito tiene que tener un sentimiento de por medio", explicó a Radio Splendid.

image
Franco Alonzo, el joven que denunci&oacute; el acoso de mujeres

Por el acoso tuvo que cambiar su vida

A raíz del acoso, el joven de Tierra del Fuego tuvo que cambiar su estilo de vida, sus rutinas y buscar lugares más apartados de la ciudad: "Quiero tener un poquito de privacidad y salir normal", aseguró, al mismo tiempo que afirmó que más allá de la incomodidad, nunca nada ha pasado a mayores. "No he denunciado a nadie, porque no fue necesario", explicó.

