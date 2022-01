La historiadora mendocina Adriana Micale ingresa a la Academia Nacional de la Historia

Adriana Micale (13).jpeg Adriana Micale es autora de numerosos artículos y estudios vinculados con la historia social y cultural. Foto: Martín Pravata

Cuando Derecho no pudo ser

- ¿Por qué elegiste Historia?

- Me hubiera gustado seguir Derecho, pero mi madre no podía pagarme la carrera y aun no existía Derecho en la UNCuyo. Así fue que me enfoqué hacia lo que era más o menos parecido, aunque después no resultó ser tan parecido. Disfruté mucho el profesorado de Historia y después la licenciatura, que tiene mucho que ver con la investigación. Más tarde una maestría, que tiene que ver con la historia de las ideas.

- ¿Cómo trabaja?

- Soy muy rigurosa con la documentación y en algunos momentos juego un poco con la ficción, porque me gusta la ficción.

- Y ahora, integrante de la Academia Nacional de la Historia...

- Fui designada académica correspondiente por Mendoza. Una distinción que me honra y agradezco.

Adriana Micale (3).jpeg La designación para la Academia Nacional de la Historia la tiene ahora ocupada con un trabajo para presentar a los historiadores. Foto: Martín Pravata

- ¿Fue un objetivo en tu carrera?

- No, fue inesperado. Se debió a una inquietud de la doctora Cristina Seghesso, gran amiga y maestra mía. Ella me postuló ante la Academia Nacional de la Historia, reunió las firmas necesarias y pasó a la Comisión de Admisión y finalmente a la Sesión Plenaria, donde se hizo la votación.

- ¿Qué implica esta designación?

- Formar parte de una élite de historiadores mendocinos que fueron designados a través del tiempo, primero académicos correspondientes y después de académicos de número, es decir en un nivel superior.

"La Academia Nacional de la Historia nació a fines del siglo XIX y ha estado integrada por historiadores prestigiosísimos, a muchos de los cuales he leído, como Bartolomé Mitre" "La Academia Nacional de la Historia nació a fines del siglo XIX y ha estado integrada por historiadores prestigiosísimos, a muchos de los cuales he leído, como Bartolomé Mitre"

- ¿Cómo nació la Academia?

- Nació como Junta de Numismática Americana en 1893. Eran un grupo de personas e historiadores de distintas profesiones que se juntaban en las casas para debatir sobre medallas y monedas y sus significados. A comienzos del siglo XX se incorpora a la Historia en primer lugar, dándole a la Historia mayor importancia. Está orientada a la investigación y a la difusión del trabajo científico.

- ¿Qué otros mendocinos figuran en la Academia?

- Nobleza obliga, debo mencionar a mi maestro Dardo Pérez Ghilhou y Cristina Segheso; también, Enrique Zuleta Álvarez, Jorge Comadrán Ruiz, Alberto Acevedo...

- ¿Cuáles son tus primeras labores en la Academia?

- A partir de la designación corre el plazo de tres meses para la presentación de un trabajo de investigación inédito, que está en desarrollo. Es como la carta de presentación frente a los historiadores de la Academia, que preside Natalio R. Botana.

José de San Martín bajo la lupa

"La investigación histórica tiene dos dinámicas diferentes, según sea para presentar un paper o escribir un libro o un trabajo mayor. Todo dependerá de hasta dónde quiere o decide meterse el historiador"

"San Martín es una fuente inabarcable, es un personaje con tantas aristas con todo lo que lo rodea"

"A San Martín se lo conoce mucho desde la bibiografía en español, pero hay mucho en francés, inglés y portugués, porque dejó huella en esos países"

Radiografía

Micale es historiadora, docente y licenciada.

Es Magister en Historia de las Ideas Políticas Argentinas.

En 1995 obtuvo el primer premio del certamen La Legislatura y las Ciencias Sociales.

Es miembro de número de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza.

Ha publicado, entre otras obras, "Remedios Escalada. La dama del destino triste", en el libro Mujeres Argentinas (Alfaguara, 1998); "Historia de la Escuela de Comercio Martín Zapata" (1992); "Juan Agustín Maza. El Congresal de la Independencia" (Olmo Ediciones, 2017).

Adriana Micale (2).jpeg Parte de la producción de Micale. Foto: Martín Pravata

La dupla con Jaime Correas

Adriana Micale es esposa del periodista, escritor, ex director general de escuelas y ex director de Diario UNO Jaime Correas, quien fue designado miembro de la Academia Argentina de Letras en 2021.

Más allá del lazo sentimental y familiar -tienen 3 hijos: Paloma, Francisco y Victoria- los une el amor por la historia y la literatura.

Ambos trabajan juntos y han alumbrado obras específicas, como el libro "Hechos polvo, Cadáveres errantes y degollados en la Argentina del siglo XIX" (Olmo Ediciones 2015)

"Los degollados eran crímenes políticos de la época por no comulgar con las ideas políticas de ese momento: Hacerlo fue muy apasionante hacerlo".

"Hay una relación muy estrecha, un maridaje, entre la historia y la literatura, y a mí me ha resultado siempre muy estimulante, desafiante y enriquecedor trabajar con Jaime"

"Jaime ficcionaliza todo pero con un trasfondo bibliográfico muy serio"