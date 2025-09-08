La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada

Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con:

El envase

Fotocopia de DNI

Certificación negativa de la ANSES

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.

Para más información podés ingresar al link mendoza.gov.ar/gobierno/la-garrafa-en-tu-barrio/.

Garrafa-en-tu-barrio-cronograma-1 El programa "La Garrafa en tu Barrio" en Mendoza es una iniciativa del gobierno provincial que busca garantizar el acceso a garrafas de gas subsidiadas a precios más bajos para hogares que no cuentan con acceso a gas natural por redes.

La "Garrafa en tu Barrio": cronograma para la semana del 8 al 13 de septiembre

Lunes 8

Guaymallén

Puente de Hierro: Subdelegación Puente de Hierro. Severo del Castillo y Los Pinos. A las 9.30.

El Bermejo: Barrio San Jorge. SUM. San Lorenzo a metros de Capilla de Nieve. A las 11.30.

El Bermejo: Barrio Alameda. Plaza. Allayme y Guerra. A las 12.30.

El Bermejo: Barrio La Micela. 4 de Junio y La Merced. A las 13.30.

Las Heras y Guayamallén - Tren de Capital Humano

El Bermejo: Estación Lagunita. Ferrocarril General San Martín. Predio. A las 9.

General Alvear

Bowen: Barrio El Tanque. A las 9.

Bowen: Paraje: El Rincón. Casa F y 22. A las 10.45.

Bowen: Paraje: El Monarca. Última casa. A las 11.15.

Maipú

Lunlunta: Escuela 1-121 “Cabildo Abierto”. Maza 6303. A las 9.30.

Cruz de Piedra: Localidad: Tres Esquinas. Pescara y Callejón Sanchez. A las 10.30.

Russell: Barrio Scala. Plaza. Bolívar y Luis Pasteur a 100 m de Escuela 1-089 “La Superiora”. A las 11.30.

Coquimbito: Barrio Amupe II. Paraná y Saavedra. A las 12.30.

Santa Rosa

El Divisadero: Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 9.30.

25 de Mayo: Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincia 50. Kilómetro 1012. A las 10.

25 de Mayo: Frente a Barrio Promotor. A las 10.30.

El Marcado: Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 11.

El Marcado: Barrio Molina Cabrera. A las 11.30.

San Carlos

Pareditas: Paso de las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 10.

Pareditas: Pasaje de Las Carretas. La Capilla. A las 10.30.

Pareditas: Calle El Paramillo. A las 11.

Pareditas: Plaza Distrital. A las 12.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y calle Reyna. (Ex Cua Cua). A las 9.30.

La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 11.

La Estacada: Ruta Nacional 40 y calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 12.

San Rafael

Ciudad: Barrio Martín Güemes. Escuela 1-262 “Alfredo R. Bufano”. Julio Silva 848. A las 9.

Las Heras

El Plumerillo: Barrio Estación Espejo. CEDRyS 5. Armada Argentina y Emilio Civit. A las 9.30.

El Resguardo: Barrio 26 de Enero. Playón Deportivo. Calle 2 y Lumiere. A las 10.30.

El Plumerillo: CIC. El Plumerillo. Cornelio Moyano y Lisandro Moyano. A las 11.30.

Martes 9

Guaymallén

Puente de Hierro: Barrio Los Dos Ángeles. Unión Vecinal. Severo del Castillo antes de llegar a Saénz Peña. A las 9.30.

Los Corralitos: Barrio San Vicente II. Paraná y Esparraguera. Manzana: D. Casa: 18. A las 10.30.

Los Corralitos: Barrio Los Olivos Norte. SUM Calle 12 de Octubre s/n. A las 11.30.

Los Corralitos: Calle 2 de Mayo y callejón Bianchi. A las 13.

Godoy Cruz

Tortugas: Polideportivo Filippini. Roca y Zizzias. A las 9.

Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 10.

Tortugas: Polideportivo Los Peregrinos. Calle Velez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.

Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 12.

Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 13.

Rivadavia

Los Campamentos: La Forestal. Escuela 1-402 “Enrique Tittarelli”. A las 15.30.

Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela «Bautista Gargantini”. A las 16.

Los Campamentos: La Verde. Escuela 1-058 “Heriberto Baeza”. A las 16.30.

Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 17.

Luján

Perdriel: Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9.30.

Perdriel: Barrio Viña Costa Flores. Manzana: D. Casa: 9. A las 10.30.

Perdriel: Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.

Junín

Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10.

Alto Verde: CIC. A las 11.

San Rafael

Ciudad: Paraje: La Isla. Amapola 719. A las 9.

Tupungato

La Arboleda: Playón de La Arboleda. Frente a Escuela. A las 10.

La Paz

Desagüadero: Plaza Armando Amaya. A las 11.

Las Chacritas: Predio San Expedito. A las 12.30.

Las Chacritas: Comunidad. A las 12.35.

Miércoles 10

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y Calle 25 de Mayo 2100. A las 10.

Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de ruta provincial 20. Pasando edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frene a finca Chávez. A las 11.

Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial 20 y ruta provincial 33 (calle Las Margaritas). Espacio Verde Sector Noroeste. A las 12.

Junín

Barriales: Delegación Municipal. A las 10.

Barriales: Barrio Sismo 28. A las 11.

San Rafael

Cuadro Nacional: Plaza ARA “General Belgrano”. A las 9.

Ciudad: Barrio Constitución. Plaza. A las 11.30.

Luján

Carrodilla: Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a destacamento policial. Subcomisaría Lorenz. Espacio Verde. A las 9.30.

Carrodilla. Barrio XUMEC. Manzana: 9. Casa: 2. Calle Tannat 475. Entre Sauvignon Blanc y Tempranillo. A las 10.30.

Mayor Drummond: Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Calle Chile 2182. A las 11.

Las Heras

El Plumerillo: Barrio Santa Teresita. CEDRyS 8. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 9.30.

El Resguardo: Barrio Belgrano. Gimnasio 10. Matheu y Martino. A las 10.30.

El Resguardo: Gimnasio 3. Amigorena y Abel Zapata. A las 11.30.

Guaymallén

Dorrego: Plaza Ejército de los Andes. Remedios de Escalada entre Darwin y Juan José Paso. A las 9.30.

Las Cañas: Delegación Las Cañas. Cangallo y Estrada. A las 10.30.

Jesús Nazareno: Barrio Favaro. Biblioteca Popular. Carrizal y Cacheuta 1689. A las 12.

Jesús Nazareno: Barrio Rodríguez. Olavarría 1611. A las 13.30.

Lavalle

Secano Lavallino: Paraje: La Majaba. A las 11.

Secano Lavallino: Paraje: Cavadito. A las 12.

Secano Lavallino: Paraje: Asunción. A las 13.

San Martín

Ingeniero Giagnoni: Calle Formosa s/n. A las 9.

Alto Verde: Barrio Santa Cecilia II. Plaza. A las 10.

Alto Verde: Callejón Villa Laura. Ingreso. A las 11.

Alto Verde: Barrio Fátima. Manzana: B. Casa: 1. A las 12.

Alto Verde: Barrio La Florida. Ingreso a Barrio. A las 13.

General Alvear

Carmensa: Polideportivo. A las 9.

Tunuyán

La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 “José Parodi”. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30.

La Primavera: Centro de Salud 61 “Dr. Juan J. Begué”. Calderón s/n. A las 11.

Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.

Jueves 11

Guaymallén

Jesús Nazareno: Barrio Chavanne. Calles 25 de Mayo y 20 de Junio. A las 9.30.

Jesús Nazareno: Barrio Castro. 9 de Julio y Castro. A las 11.30.

Dorrego: Sede Asociación ASLE. San Juan de Dios 788. A las 12.30.

Dorrego: Plazoleta Sarmiento. Cipoletti y Dorrego. A las 13.30.

Maipú

General Ortega: Barrio Villa Elisa. Callejón s/n, sobre calle Belgrano a 50 m de Acceso Este. A las 9.30.

Coquimbito: Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calle 12 de Octubre y 25 de Mayo. A las 10.

Coquimbito: Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braile y D. Cavagnaro. A las 11.

Coquimbito: Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Boulevard Bandera Nacional 98. A las 12.

Ciudad: Barrio La Merced. Espacio Verde. Calle Los Olivos y Gurruchaga. A las 13.

Godoy Cruz

Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9.

Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 10.

Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.

Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 12.

Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 13.

Tupungato

La Arboleda: Paraje: La Estaca. Loteo Blanco. A las 10.

Junín

Los Barriales: Iglesia de Orfila. A las 10.

Ciudad: Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30.

Tres Esquinas: Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. Carril Caballero y Ruta provincial 65. A las 11.

Luján

Vertientes del Pedemonte: “Capilla de la Santísima Virgen María del Rosario de San Nicolás”. C Calle Unión Kilómetro 3.5. A las 9.30.

Vertientes del Pedemonte: Barrio Cooperativa Megafón. Plaza. Calle Isla de Borbón. A las 10.

Vertientes del Pedemonte: Barrio Puesta del Sol. Manzana: D. Lote: 5 A las 10.30.

Vertientes del Pedemonte: Calle Los Álamos s/n. Espacio Verde. A las 11.

Chacras de Coria: Barrio 25 de Mayo. Calles Malargüe y Tunuyán. A las 11.45.

Rivadavia

Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 15.

Reducción de Arriba: Plaza de Los Burros. A las 15.30.

Las Heras - Alta Montaña

Uspallata: Delegación Municipal Uspallata. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.

Polvaredas: Destacamento Policial. A las 11.30.

Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12.30.

Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13.30.

Lavalle

Gustavo André: Plaza El Cultural. A las 9.

Gustavo André: San Pedro. A las 9.30.

Gustavo André: La Cortadora y Moyano. A las 10.

Gustavo André: Calle Moyano s/n. Cancha de Bochas. A las 10.30.

Gustavo André: Plaza El 15. A las 11.

San Rafael

Ciudad: Barrio Alberdi. Pichincha y Curie. A las 9.

Ciudad: Pueblo Diamante. Plaza Espínola. A las 11.30.

Viernes 12

Godoy Cruz

Trapiche: Barrio Ruiseñor. Dique Los Nihuiles y Agüaribay. A las 9.30.

Trapiche: Barrio Urundel. Cancha Bustamante. A las 10.

Villa Hipódromo: La Quebrada. Martín Coronado y Carrizal. A las 10.30.

Villa del Parque: Vistalba y Potrerillos. A las 11.

Las Heras

El Plumerillo. Barrio Independencia. CEDRyS 15. Aguado y Chile. A las 9.30.

El Zapallar: Barrio Cristo Redentor. Plaza. Yrigoyen y Congreso. A las 10.30.

El Challao: Rotonda de los Bomberos. Regalado Olguín y Valle de las Leñas. A las 11.30.

Rivadavia

La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 9.

La Libertad: Plaza 17 de Agosto. A las 10.

General Alvear

Bowen: C.I.C. A las 9.

Lavalle

Costa de Araujo: Calle Morón y Urquiza. A las 9.

Costa de Araujo: Calle Morón y Ruta 142. A las 9:30.

Gustavo André: Calle Estrella y El Carmen. A las 10.

San Martín

Chapanay: Plaza Martina de Chapanay. A las 10.

Montecaseros: Delegación Municipal. A las 11.

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud 98. “Dr. Juan José Delgado”. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30.

Ciudad: Centro de Salud 191 “Dra. Rosa de las Mercedes Angelini”. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.

Ciudad: Centro de Salud 171 “Dr. Miguel Angel Manzano”. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

San Carlos

Chilecito: Plaza Distrital. A las 10.

Chilecito: Carril Nacional y calle Puerta. A las 10.30.

Tres Esquinas: Barrio Carrasco. A las 11.30.

Tres Esquinas: Calle Libertad y Cobos. A las 12.

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio San Cayetano. Tanque. A las 10.

Fray Luis Beltrán: Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 11.30.

Rodeo del Medio: Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. A las 12.30.

Malargüe

Ciudad: Paraje: La Junta. SUM. A las 8.

Ciudad: Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 9.

Sábado 13

Junín

La Colonia: Delegación Municipal. A las 10.

La Colonia: Callejón Nueva Esperanza. A las 11.

Tunuyán

Los Sauces: Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 9:30.

Villa Seca: Centro de Salud 181 “ Dra. Victoria Aruani”. Corredor Productivo s/n. A las 11.

El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 12.

Las Heras

El Algarrobal de Abajo: Barrio Ruca Mana. Presidente Quintana 3777. A las 9.15.

El Algarrobal: Feria de “El Algarrobal”. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.

Rivadavia

Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade: Playón Deportivo. A las 10.

Medrano: Delegación Municipal. A las 11.

Capital - Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11.15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Capital - Recorrido 2