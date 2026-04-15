La Fuerza Aérea de Estados Unidos confirma que el primer vuelo del nuevo misil balístico intercontinental Sentinel ya tiene fecha

En el contexto del programa de modernización nuclear de Estados Unidos, la Fuerza Aérea ha reordenado el cronograma del Sentinel tras retrasos, sobrecostos y una reestructuración interna. Dentro de ese nuevo plan, el objetivo es avanzar hacia una primera prueba de vuelo del sistema completo durante 2027, como parte de la fase de validación del misil antes de su entrada en servicio en la próxima década.

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La importancia del primer vuelo

El primer vuelo de prueba del Sentinel es considerado un punto crítico dentro del desarrollo del programa. Según información del United States Department of Defense y del U.S. Air Force Global Strike Command, este ensayo permitirá validar el comportamiento del misil en condiciones reales de vuelo, incluyendo su propulsión, estabilidad, sistemas de navegación y desempeño general. Se trata del paso que confirma la transición del diseño teórico a la validación operativa.

La importancia del Sentinel no se limita a lo tecnológico. También tiene un fuerte peso estratégico militar, ya que Estados Unidos busca mantener su capacidad de disuasión nuclear terrestre frente a la modernización de arsenales en países como China y Rusia. En ese equilibrio global, el nuevo sistema apunta a garantizar la credibilidad de la disuasión estadounidense hasta más allá de 2070.

Finalmente, el programa se enmarca dentro de una inversión de largo plazo en la infraestructura nuclear del país, impulsada por el Departamento de Defensa y respaldada por múltiples informes del Congressional Research Service. En conjunto, el Sentinel representa una de las transformaciones más profundas del sistema de defensa nuclear estadounidense desde el fin de la Guerra Fría.