La freidora de aire con descuento
Mercado Libre organiza el Cyberfest del 1 al 10 de septiembre, por lo que ofrece descuentos significativos en productos para el hogar, 70% de descuento en colchones y sommiers, 45% en herramientas, 30% en televisores y electro.
En este contexto, algunas air fryer están con descuentos. La freidora de aire digital marca Suono de 6,2 litros con panel táctil de 1800 watts, tiene 34% de descuento. De $100.499 pasa a $66.299, y además la puedes comprar en seis cuotas sin interés de $16.631.
freidora de aire con descuento
Encuentra una freidora de aire con descuento. Imagen: Mercado Libre
¿Qué debo considerar a la hora de elegir una freidora de aire?
- Tamaño: las freidoras de aire vienen en diferentes tamaños. Dos litros o menos resultan para cocinar para una o dos personas, mientras que los hornos de tres o cuatro litros son para familias. Por otro lado, tienes que considerar cuánto espacio tienes disponible para guardar este electrodoméstico.
- Potencia: cocinar en una freidora de aire toma más tiempo que freír en una sartén, por eso es importante que consideres su potencia. Si es mayor, el tiempo de cocción será menor.
- Funciones de cocción: es bueno considerar si el electrodoméstico tiene algunas funciones extras. Algunos modelos también pueden hornear, tostar, asar o cocer tus alimentos.
- Regulador de temperatura: es muy importante que la freidora cuente con regulador de temperatura para cocinar alimentos a distintas temperaturas. Pregunta al vendedor o lee las especificaciones de la caja.
freidora de aire.jpg
Puedes preparar verduras, carnes, panificados y cualquier receta en tu freidora de aire. Imagen: Freepik
- Temporizador: esta función es útil para las personas que hacen muchas actividades a la vez, así que si necesitas un recordatorio que te avise cuando tu comida está lista, no puede faltar un temporizador en tu freidora de aire.