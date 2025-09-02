La air fryer es un pequeño horno de convección que cocina alimentos mediante la circulación de aire caliente a alta velocidad, logrando una textura crujiente y dorada similar a la fritura tradicional pero con muy poco o nada de aceite. Este electrodoméstico es versátil, permite asar, hornear y tostar, y es una alternativa más saludable que la fritura convencional al reducir la grasa de las comidas.

Las freidoras tienen un funcionamiento similar al de los hornos que utiliza aire caliente para cocer los alimentos. Sin embargo, la diferencia es que las freidoras mantienen una circulación constante y homogénea del calor gracias a un sistema de ventiladores que posee en su interior.