Consigue tu freidora de aire con descuento. Imagen: Pexels

Consigue tu freidora de aire con descuento. Imagen: Pexels

La freidora de aire es uno de los electrodomésticos más buscados en la actualidad, y es porque son ideales para realizar todo tipo de comidas de forma rápida y saludable. Si estás pensando comprar una para tu hogar, a continuación compartimos un descuento imperdible deMercado Libre para comprar este electrodoméstico al mejor precio.

La air fryer es un pequeño horno de convección que cocina alimentos mediante la circulación de aire caliente a alta velocidad, logrando una textura crujiente y dorada similar a la fritura tradicional pero con muy poco o nada de aceite. Este electrodoméstico es versátil, permite asar, hornear y tostar, y es una alternativa más saludable que la fritura convencional al reducir la grasa de las comidas.

Las freidoras tienen un funcionamiento similar al de los hornos que utiliza aire caliente para cocer los alimentos. Sin embargo, la diferencia es que las freidoras mantienen una circulación constante y homogénea del calor gracias a un sistema de ventiladores que posee en su interior.

La freidora de aire con descuento

Mercado Libre organiza el Cyberfest del 1 al 10 de septiembre, por lo que ofrece descuentos significativos en productos para el hogar, 70% de descuento en colchones y sommiers, 45% en herramientas, 30% en televisores y electro.

En este contexto, algunas air fryer están con descuentos. La freidora de aire digital marca Suono de 6,2 litros con panel táctil de 1800 watts, tiene 34% de descuento. De $100.499 pasa a $66.299, y además la puedes comprar en seis cuotas sin interés de $16.631.

freidora de aire con descuento
Encuentra una freidora de aire con descuento. Imagen: Mercado Libre

Encuentra una freidora de aire con descuento. Imagen: Mercado Libre

¿Qué debo considerar a la hora de elegir una freidora de aire?

  • Tamaño: las freidoras de aire vienen en diferentes tamaños. Dos litros o menos resultan para cocinar para una o dos personas, mientras que los hornos de tres o cuatro litros son para familias. Por otro lado, tienes que considerar cuánto espacio tienes disponible para guardar este electrodoméstico.
  • Potencia: cocinar en una freidora de aire toma más tiempo que freír en una sartén, por eso es importante que consideres su potencia. Si es mayor, el tiempo de cocción será menor.
  • Funciones de cocción: es bueno considerar si el electrodoméstico tiene algunas funciones extras. Algunos modelos también pueden hornear, tostar, asar o cocer tus alimentos.
  • Regulador de temperatura: es muy importante que la freidora cuente con regulador de temperatura para cocinar alimentos a distintas temperaturas. Pregunta al vendedor o lee las especificaciones de la caja.
freidora de aire.jpg
Puedes preparar verduras, carnes, panificados y cualquier receta en tu freidora de aire. Imagen: Freepik

Puedes preparar verduras, carnes, panificados y cualquier receta en tu freidora de aire. Imagen: Freepik

  • Temporizador: esta función es útil para las personas que hacen muchas actividades a la vez, así que si necesitas un recordatorio que te avise cuando tu comida está lista, no puede faltar un temporizador en tu freidora de aire.

Temas relacionados:

Te puede interesar