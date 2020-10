La Finca del Horror: restos de cuerpos y una escena espeluznante

View this post on Instagram

"NO SE TRATA DE DONDE ESTES, SINO DONDE QUIERES LLEGAR" #FINCADELHORROR #TRASLADOSOBREVIVIENTES #CAPITULOCERRADO Querida familia de PEMPA!! Con el corazón desbordando de alegría y emoción, hoy podemos decir "LO LOGRAMOS"!!!❤ El día Lunes, parte de nuestro equipo de voluntarios junto a nuestro Presidente viajaron muy temprano al sur de nuestra provincia para comenzar el tan ansiado traslado de los 10 sobrevivientes de la finca del horror. Alrededor de las 9.30 hs fuimos recibidos en Ganadería por Ariel Blois, con quién se charló sobre lo sucedido. En todo momento fuimos acompañados por Juliana Miller, actual reina del departamento de San Rafael, Yamila Carrivale, reina departamental de la ganadería 2020 y Lucía Martinez, reina departamental 2017. Agradecemos a sus majestades por el gran compromiso brindado hacia la causa desde el comienzo, además de las donaciones que nos hicieron llegar . Luego, fuimos entrevistados por medios de comunicación locales, radios y diario Mendoza Media, a quienes agradecemos el apoyo y la difusión, algo FUNDAMENTAL para lograr el objetivo. Cerca de las 11 hs finalizamos el trámite de transferencia de los 10 sobrevivientes y nos dirigimos a SENASA para realizar el DTE (DATO DE TRANSITO ELÉCTRONICO). Una vez concluidos los trámites administrativos, con mucha emoción y nervios emprendimos viaje hacia Colonia Elena, al corral Privado del estado, dónde nos esperaban nuestros 10 sobrevivientes. Allí se marcaron 4 animales que estaban orejanos (no poseían marca). Finalmente, luego de un arduo trabajo ya que la mayoría son animales chúcaros sumado a todo lo que han vivido, subieron a los trailers y emprendimos el VIAJE MÁS IMPORTANTE DE NUESTRA HISTORIA!! Alrededor de las 19.15 hs nuestros sobrevivientes ingresaron a nuestro predio, bajo la atenta mirada de sus compañeros, quienes relinchaban dándoles la bienvenida. Nuestros voluntarios con sus celulares en mano y lágrimas en los ojos, las puertas se abrieron y nuestros 10 sobrevivientes descendieron rápidamente, caminando por todo el predio para conocer el lugar y a sus nuevos compañeros. CONTINÚA EN COMENTARIOS ⏬