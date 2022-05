La familia de "Coco", el perro que hará cuarentena, agradeció el apoyo del pueblo

►TE PUEDE INTERESAR: ANSES dio dos grandes noticias para jubilados y pensionados

Sin embargo, Franco mostró su agradecimiento a la población por el apoyo que le brindaron que asumió su error de haber ingresado al territorio con la vacuna antirrábica estaba vencida.

Coco-perro-varado-en-Ezeiza.jpg El perro "Coco" tendrá que cumplir con una cuarentena de diez días y será vacunado contra la rabia.

"Estoy muy contento ahora, después de todo lo que luchamos, lo que se movió toda la gente y la resolución del Senasa. Asumo mi error, no lo hice a propósito. No me di cuenta, fue algo que se me pasó. Lo que pedí fue que por favor lo dejen en el país, que haga la cuarentena aquí, porque este es mi país" manifestó.

El perro "Coco" hará cuarentena

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en Buenos Aires acordó que el perro que llegó de Hungría con el Certificado Veterinario Internacional vencido deberá permanecer por diez días en cuarenta. Además agregó que una vez que cumpla con este periodo tendrá que recibir la vacuna contra la rabia.

Franco-Gavidia-dueño-de-Coco1.jpg Franco Gavidia es un jugador argentino de handball que juega en Hungría y decidió regresar a su país debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.

El canino llamado "Coco" llegó junto a su dueño quien decidió volver a su país tras la guerra entre Rusia y Ucrania. En estos momento el animal se encuentra varado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza desde que entró al país.

"Coco" tuvo que pasar las últimas 48 horas "retenido" en el Aeropuerto y por medio de las redes sociales su caso se terminó haciéndose viral con el hashtag #LiberenaCoco.

Desde el Senasa informaron que "la liberación al Territorio Nacional, sin la correspondiente documentación sanitaria oficial del Servicio Veterinario del país de origen, puede poner en riesgo la salud pública y a la población animal que tome contacto con el canino". Por esta razón el organismo tomó la decisión de entablar un diálogo con el dueño del animal para determinar que medidas tomar ante esta situación.