La Expo Educativa Lavalle 2025 invita a descubrir oportunidades académicas y laborales

Llega la "Expo Educativa Lavalle 2025" en Villa Tulumaya.

Durante la jornada, quienes asistan podrán acceder a una amplia gama de ofertas de educación. Participarán diferentes entidades educativas como universidades de otros departamentos, CCTs de Lavalle, el Instituto de Enfermería "IDICSA", el Instituto de formación docente "Nuestra Señora del Rosario", el IES 9-024 Lavalle, entre otras. También estarán presentes academias de artes e idiomas, con cursos y formaciones alternativas.

A través de su lema "Descubrí tu futuro", la Expo educativa brinda a jóvenes y adultos del departamento un espacio para informarse y conocer diferentes opciones académicas y de capacitación laboral. Se trata de una propuesta que ofrece una gran experiencia en la oferta educativa superior. Marca la importancia de continuar formándose tras finalizar los estudios secundarios.