La escalofriante carta con manchas de sangre en la masacre de Villa Crespo

La autopsia de los cuatro muertos reveló que primero mató a su esposo Bernardo Adrián Seltzer, de 53 años, quien fue encontrado en su cama rodeado de sangre. Luego, la mujer mató a sus hijos Ivo e Ian , y finalmente se quitó la vida en el baño.

V Crespo familia masacre.jpg La familia Seltzer no parecía tener problemas graves. La empleada fue quien se encontró con la masacre. Foto: Gentileza a24.com

Los cuatro fueron encontrados muertos por su empleada doméstica cuando llegó a la casa como todos los días para trabajar. Ella detalló a la Justicia que las últimas semanas Laura se comportaba muy extraña.

Cómo fueron encontrados los cuerpos de la masacre de Villa Crespo

El primero en ser encontrado por la empleada fue Ivo Seltzer, de 12 años, quien había quedado en el pasillo aparentemente al intentar escapar del ataque de su propia madre.

El cuerpo de Ian, de 15 años, estaba en el comedor. Según los pesquisas, el ataque habría comenzado en su habitación, corrió para escapar, pero la agresora lo alcanzó. Tenía varias puñaladas en el pecho y en la espalda.

Masacre Villa Crespo 2.jpg Adrián Seltzer fue encontrado con tres puñaladas en el pecho en la masacre ocurrida en su casa. Foto: Noticias Argentinas

Adrián Seltzer, marido de Laura Leguizamón, fue hallado en su cama. Los investigadores creen que podría haber sido sedado por la mujer ya que no tenía signos de defensa a pesar de las tres puñaladas que recibió en el pecho.

Masacre Villa Crespo.jpg Laura Leguizamón, autora de la masacre, fue encontrada muerta en el baño. Foto: Noticias Argentinas

Por último, el cuerpo de Laura estaba en el baño recostada sobre el inodoro con heridas en su pecho cortes en sus muñecas, lo que indica que se habría suicidado.

Tras la masacre en Villa Crespo indicaron que era una familia "normal"

El profesor de inglés particular de la familia Seltzer declaró que nunca vio nada raro. Aseguró que era una familia normal y se los veía bien ya que "sonreían todo el tiempo".

Roland Russell señaló: "Nunca les vi ningún problema, los vi siempre felices. Cuando vi lo que pasó me pegó fuerte", y agregó: "Yo nunca vi nada raro".

Familia Masacre Villa Crespo Seltzer Leguizamón.jpg El profesor de inglés de la familia Seltzer aseguró que nunca se imaginó que una masacre así podría ocurrir.

Además, presentó los últimos audios de la propia Laura Leguizamón quien con un tono tranquilo le explicó que no habían asistido a clases por un problema, pero que el próximo sábado lo harían: "Este sábado seguro. Así que yo me encargo, no te preocupes".

Los pesquisas avanzan en la investigación para tratar de determinar qué pasó antes y durante la masacre en Villa Crespo.