La empresa El Cacique informó que sancionará al chofer del micro que chocó en la UNCuyo

Choque de micros en UNCuyo1.jpg El 900 impactó desde atrás al 120.

El Cacique sancionará al chofer que chocó en la UNCuyo

Este martes El Cacique S.A. informó oficialmente que "en relación al siniestro de ayer (lunes) de un micro del Gurpo 900 en la UNCuyo, la empresa comunica que, tras la evaluación y análisis del hecho en cuestión, se adoptarán estrictas medidas disciplinarias respecto del accionar del conductor de la unidad, por las consecuencias generadas".

Horas antes había indicado que quedó descartada la posibilidad de un desperfecto mecánico como causante del choque. También dio cuenta de que el chofer del 900 sufrió un encandilamiento por efectos del sol y que la unidad no circulaba a alta velocidad, sino a 11 kilómetros por hora. El coche siniestrado contaba con la RTO (Revisión Técnica Obligatoria) desde diciembre de 2024.

Si bien no hubo más información oficial por parte de la empresa sí trascendió que la responsabilidad del conductor es que como chofer profesional en el momento del accidente no tuvo en cuenta algunos aspectos que no debe desconocer.

Choque de micros en UNCuyo2.jpg El tránsito por el predio de la UNCuyo estuvo cortado una media hora y luego se restringió a media calzada.

Está previsto que quienes conducen los micros tienen que atenerse a una serie de protocolos para ciertas situaciones como por ejemplo cuando manejan con el sol de frente. En ese sentido hay precauciones a tomar como por ejemplo bajar la visera del vehículo -si la tiene- o utilizar anteojos para sol.

Estos protocolos de precauciones se aplican para otras situaciones con las que pueden encontrarse los conductores como cuando corre viento Zonda. Es decir, que el responsable del colectivo debe tomar decisiones ajustándose a instrucciones precisas que en este caso, El Cacique, entiende que el chofer no cumplió.

Lo que sí se descartó es la versión de que el hombre que manejaba el 913 estuviese hablando por teléfono o revisando el celular. La sanción sería de algunos días de suspensión.