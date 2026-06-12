La empresa de América Latina que protagoniza uno de los crecimientos más rápidos del mundo

El 2025 terminó siendo un año decisivo para Nubank. Lo que comenzó como una pequeña startup creada para desafiar a la banca tradicional terminó consolidándose como una de las empresas financieras de mayor crecimiento en el mundo. A medida que avanzaba el año, la fintech brasileña no solo sumó millones de nuevos clientes en Brasil, México y Colombia, sino que también logró combinar expansión con rentabilidad, una meta que muchas empresas tecnológicas persiguen durante años sin éxito.

Nubank

Una empresa revolucionaria en América Latina

Reuters destacó que la compañía cerró varios trimestres consecutivos con resultados superiores a las expectativas del mercado, impulsada por el crecimiento de sus operaciones y una mayor adopción de sus servicios financieros. Hacia finales de 2025, Nubank alcanzó los 127 millones de clientes, registró ingresos trimestrales récord superiores a los 4.200 millones de dólares y obtuvo una ganancia neta de 783 millones de dólares solo entre julio y septiembre.

Además, su rentabilidad alcanzó niveles históricos, con un retorno sobre patrimonio del 31 %, el más alto de su trayectoria. La historia de Nubank comenzó en 2014 con el lanzamiento de una tarjeta de crédito sin comisiones, diseñada para gestionarse íntegramente desde una aplicación móvil. Lo que nació como una propuesta simple para simplificar la relación de las personas con los servicios financieros terminó convirtiéndose en uno de los mayores fenómenos fintech de América Latina. Desde su llegada al mercado, cerca de 30 millones de personas han solicitado este producto y la compañía ya suma más de 8,5 millones de clientes activos.

Tres años más tarde, la empresa amplió su ecosistema con el lanzamiento de Nubank Rewards y la cuenta digital NuConta, una solución que logró atraer a 4,8 millones de usuarios. Paralelamente, el interés de los inversionistas impulsó su crecimiento: hasta ese momento, la compañía había conseguido recaudar 420 millones de dólares a través de siete rondas de financiación.

El impacto de Nubank no pasó desapercibido. Su capacidad para transformar la industria financiera le valió el reconocimiento como la empresa más innovadora de América Latina y un lugar destacado en el puesto 36 del ranking de las 50 compañías más innovadoras elaborado por Fast Company.