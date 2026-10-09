La creciente amenaza de los delitos con inteligencia artificial en redes sociales

Ante el aumento de estas modalidades delictivas, el organismo especializado difundió una serie de pautas de ciberseguridad enfocadas en blindar las aplicaciones de mensajería y prevenir caer en maniobras de engaño digital.

La prevención debe ser activa: activar verificación en dos pasos, configurar privacidad y establecer códigos familiares son medidas esenciales.

Las 3 pautas de ciberseguridad de la UFECI contra los delitos virtuales

Para evitar ser víctima de engaños con inteligencia artificial o sufrir la vulneración de cuentas personales, la fiscalía especializada recomienda implementar estas tres configuraciones y hábitos de prevención: