La proliferación de delitos virtuales mediante la clonación de voz con inteligencia artificial encendió las alarmas de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Los ciberdelincuentes utilizan breves fragmentos de audio extraídos de publicaciones de redes sociales para sintetizar la voz de una persona y realizar llamadas extorsivas o enviar mensajes de voz falsos a sus contactos exigiendo dinero de urgencia.
La creciente amenaza de los delitos con inteligencia artificial en redes sociales
Las 3 recomendaciones de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) para evitar fraudes con clonación de voz e inteligencia artificial
Ante el aumento de estas modalidades delictivas, el organismo especializado difundió una serie de pautas de ciberseguridad enfocadas en blindar las aplicaciones de mensajería y prevenir caer en maniobras de engaño digital.
Las 3 pautas de ciberseguridad de la UFECI contra los delitos virtuales
Para evitar ser víctima de engaños con inteligencia artificial o sufrir la vulneración de cuentas personales, la fiscalía especializada recomienda implementar estas tres configuraciones y hábitos de prevención:
- Activar la verificación en dos pasos en WhatsApp y redes sociales: configurar un PIN de seguridad de 6 dígitos y asociar un correo electrónico impide que terceros puedan clonar o secuestrar tu cuenta desde otro dispositivo, bloqueando el acceso a tus listas de contactos.
- Configurar la privacidad de los estados y archivos de voz: restringir la visibilidad de tu foto de perfil, historias y estados solo a contactos agendados dificulta que personas desconocidas utilicen tu imagen o extraigan audios públicos para entrenar modelos de inteligencia artificial.
- Establecer una palabra clave familiar o verificar por otra vía: ante un llamado o mensaje de voz sospechoso donde un allegado pide dinero por un accidente o secuestro, cortar inmediatamente y contactar a la persona por una llamada telefónica convencional o mediante una contraseña pactada previamente en la familia.
La ciberseguridad como barrera frente a los delitos con inteligencia artificial
Si bien las herramientas de inteligencia artificial continúan avanzando en nivel de detalle, la aplicación de medidas básicas de protección en tus plataformas digitales reduce drásticamente el riesgo de exposición.
Mantener tus perfiles privados en redes sociales y verificar siempre la información por vías alternativas resulta indispensable para frenar el avance de estos delitos informáticos.
En pocas palabras
- Alerta UFECI: advertencia sobre delitos de clonación de voz con inteligencia artificial para extorsiones.
- Recomendaciones clave: se detallan 3 pautas de ciberseguridad para prevenir fraudes y proteger cuentas.
- Prevención activa: activar verificación en dos pasos, configurar privacidad y establecer códigos familiares son medidas esenciales.