Los astilleros de América del Sur demuestran que la región tiene la capacidad en la construcción de buques de alta tecnología, diseñados para cumplir con los más exigentes estándares internacionales y posicionarse como referentes en innovación.
La construcción de un nuevo buque remolcador en América del Sur marcará un hito en la logística portuaria
Con innovaciones tecnológicas de punta, este buque promete optimizar las operaciones en los puertos sudamericanos
La construcción de este buque remolcador no solo fortalece la logística portuaria y el comercio, sino que también reafirma la capacidad industrial. Este barco simboliza la unión entre tradición naval y modernidad, y promete marcar un hito en la asistencia portuaria en América del Sur.
La construcción de un moderno buque remolcador en América del Sur marcará un hito en la logística portuaria
El proyecto es resultado de la alianza entre el astillero ASENAV de Chile y la empresa multinacional de servicios de remolcaje SAAM. Se trata de la construcción de un remolcador buque de 32 metros, diseñado para asistir a buques petroleros y gaseros en maniobras complejas, especialmente en terminales portuarios especializados.
La construcción se lleva a cabo en las instalaciones del astillero en Valdivia, con un plazo estimado de 15 meses, y la entrega está prevista para el primer semestre de 2027. Este buque será parte de la flota de SAAM, y su incorporación permitirá realizar operaciones de escolta y asistencia con mayor seguridad y eficiencia, cumpliendo un rol estratégico en la logística marítima del país y la región.
Como es este buque
Este remolcador no es solo un buque más. Representa una oportunidad para consolidar la industria naval chilena, generar empleo, fortalecer proveedores locales y proyectar la capacidad industrial del país a estándares internacionales.
Cada pieza ensamblada en ASENAV refleja un esfuerzo conjunto donde la tecnología, la logística y la tradición naval se unen para crear un barco que marcará un antes y un después en la asistencia portuaria en América del Sur. Uno de los aspectos más destacados es su compromiso con la descarbonización. El buque integrará un avanzado sistema de tratamiento de gases de descarga para separar óxidos nitrosos.
Este se caracteriza por
- Tipo: remolcador de última generación, modelo RAstar 3200W.
- Capacidad de tracción: más de 80 toneladas de bollard pull, suficiente para asistir a los buques más grandes.
- Equipamiento especializado: incluye winches de tensión constante para maniobras precisas y sistemas de extinción de incendios FireFighting 1.
- Normativas ambientales: diseñado según IMO Tier III, con tecnologías para minimizar emisiones contaminantes.
- Eslora: 32 metros, que le proporciona maniobrabilidad y estabilidad en puertos de gran tamaño.