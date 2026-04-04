China completó la construcción de la escalera mecánica más grande: 20 minutos de viaje

La inversión para concretar este avance tecnológico superó los 23 millones de dólares. Diversos expertos consideran que este tipo de obras son motores fundamentales para el desarrollo interno en China. El país busca mejorar la conectividad en regiones remotas donde el relieve impide el uso de vehículos convencionales de manera eficiente.

Beneficios para el transporte en Wushan

escalera mecánica Esta escalera mecánica es otra maravilla técnica de China.

Unas 9.000 personas utilizan el servicio cada jornada desde su apertura en febrero. La escalera mecánica reduce drásticamente los tiempos de viaje en comparación con el uso de automóviles durante las horas de mayor tráfico. Los vehículos demoran casi una hora en realizar un trayecto que el sistema mecánico resuelve en menos de la mitad del tiempo.

El costo para acceder al servicio es de apenas tres yuanes durante su fase de prueba inicial. La construcción también incluyó plataformas de observación para apreciar el río Yangtze desde la altura. Este proyecto representa un hito dentro de la ingeniería civil moderna por su capacidad de adaptación al entorno natural. La obra reafirma la posición de China como líder en infraestructura de transporte vertical.