La construcción de un embalse en un río de América Latina que define el futuro comercial de China y Estados Unidos

Pero no se trata simplemente de mover casas. Hay una intención de no romper del todo el vínculo con el lugar. Las nuevas viviendas estarán a pocos kilómetros de distancia, entre 1 y 7. La construcción del embalse en la cuenca del río Indio es fundamental para China y Estados Unidos porque garantiza la operatividad a largo plazo del Canal de Panamá, que es una arteria vital para sus economías y el comercio global.

_Construcción de un nuevo embalse en la cuenca del río Indio (2)

¿Cómo será esta emblemática construcción?

La construcción, valuada en unos 1.500 millones de dólares, no es menor. Busca responder a una presión creciente:

sequías recientes

aumento de la demanda de agua

la necesidad de sostener el funcionamiento de una de las rutas comerciales más importantes del planeta.

Se prevé que la construcción dure aproximadamente seis años, lo que posiciona al proyecto como"una de las inversiones públicas más importantes de la presente década", con importantes implicaciones para la creación de empleo y el crecimiento económico a nivel nacional.

Expertos marítimos señalan que la seguridad hídrica se ha vuelto cada vez más crucial para las operaciones del Canal de Panamá tras la reciente sequía que afectó significativamente las rutas marítimas mundiales. El proyecto Río Indio representa una inversión estratégica a largo plazo para mantener la posición competitiva del Canal en el comercio marítimo mundial, al tiempo que aborda las preocupaciones sobre la resiliencia climática.

Ahí aparece la tensión inevitable. Por un lado, el canal como símbolo global, imprescindible para economías que ni siquiera vemos. Por otro, las comunidades locales, invisibles hasta que el progreso las alcanza.