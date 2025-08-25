Cada nuevo hallazgo no solo aporta piezas clave para entender el pasado, sino que también despierta un creciente interés mundial, colocando a América Latina como una de las grandes cunas de la civilización. Te contamos sobre esta ciudad que posee más de 3.000 años y que cambia la historia.

Ciudad America Latina

La ciudad más antigua de América Latina cambia la historia de un país de la región

La ciudad de Peñico, ubicada a 200 kilómetros al norte de Lima y a 600 metros sobre el nivel del mar, tiene más de 3.500 años de antigüedad. Construida entre 1800 y 1500 a.C., la ciudad de Peñico funcionó como un centro de intercambio comercial entre la costa del Pacífico, los Andes y la cuenca amazónica. Es así que fue un centro clave para América Latina.