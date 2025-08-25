Este hallazgo en Perú evidencia la sofisticación urbana y la organización social de la ciudad, consolidándola como un descubrimiento crucial para América Latina. La ciudad de Peñico podría reflejar la continuidad cultural de Caral y representa un referente histórico para Perú y el mundo.
Ciudad America Latina (1)
Calles y plazas milenarias: los antiguos habitantes de Peñico dejaron un trazado urbano que aún asombra a los arqueólogos.
Como era esta ciudad de América Latina
La ciudad de Peñico es un hallazgo de gran relevancia para Perú y América Latina, ya que permite estudiar cómo las civilizaciones antiguas organizaron sus ciudades, actividades comerciales y prácticas ceremoniales. Esta estaba compuesta por
- Posee templos ceremoniales, plazas, edificaciones residenciales y salones administrativos que muestran la complejidad de la ciudad.
- Contiene un salón cuadrangular decorado con relieves de pututus, instrumentos rituales de viento hechos con caracolas.
- Ubicación estratégica: situada a unos 600 metros de altitud, en una terraza natural del valle de Supe, Peñico se encontraba en una posición privilegiada para conectar la costa, la sierra y la selva, facilitando el intercambio cultural y comercial.
- Arquitectura monumental: se han identificado al menos 18 estructuras, entre ellas templos ceremoniales, plazas públicas y complejos residenciales. Destaca una gran plaza central rodeada por edificios de adobe y piedra, con pozos circulares y plataformas elevadas.
- Arte y rituales: los arqueólogos han encontrado esculturas de barro, figurillas de animales y humanos, y objetos rituales como conchas marinas y cuentas de collar. Además, se descubrió una sala ceremonial decorada con representaciones de pututus (trompetas hechas de conchas marinas), lo que sugiere la importancia de la música en sus rituales
Su descubrimiento enriquece el conocimiento sobre la historia precolombina, conectando el pasado de Perú con la historia más amplia de América Latina. Además, esta ciudad ofrece una oportunidad única para que el mundo comprenda la complejidad de las sociedades antiguas y valore la riqueza cultural que América Latina ha aportado a la historia de la humanidad.