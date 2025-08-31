La ciudad de América del Sur elegida como la mejor para vivir: conquista al mundo con su desarrollo urbano

Esta ciudad de América del Sur logró imponerse entre más de 15.000 urbes evaluadas en América Latina por sus proyectos urbanos y su enfoque en investigación aplicada, consolidándose como un modelo de ciudad sostenible y con alta calidad de vida.

Al recibir la distinción, el alcalde Jorge Eduardo Rojas destacó los indicadores clave que la ciudad superó: empleo, pobreza, competitividad, hábitat, espacio público, áreas protegidas, desarrollo humano, equidad, educación, salud y calidad de vida, logrados gracias a un trabajo conjunto con toda la ciudad.

Ciudad (1) La ciudad combina arquitectura colonial y moderna, con edificios históricos como la Catedral de Manizales, conocida por ser una de las más altas de América del Sur.

Como es esta ciudad de América del Sur

La ciudad de Manizales, corazón del departamento de Caldas, se alza en el centro occidente de Colombia, en plena región paisa, sobre las montañas de la Cordillera Central de los Andes y muy cerca del imponente Nevado del Ruiz.

Fundada el 12 de octubre de 1849 por valientes colonos antioqueños, hoy la ciudad cuenta con alrededor de 434.000 habitantes y forma parte del Área Metropolitana Centro Sur de Caldas, junto a los municipios de Neira, Palestina y Villamaría, consolidándose como un referente cultural y natural de la región.