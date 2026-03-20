La casa Dior lo echó y se convirtió en su mayor rival: la historia del diseñador que revolucionó la industria de la moda

Yves Saint Laurent El diseñador revolucionó la moda femenina, presentando el esmoquin femenino. Fue pionero en democratizar la alta costura con el prêt-à-porter y empoderó a la mujer moderna combinando elegancia, comodidad y elementos masculinos.

Con tan solo 17 años, Yves se convirtió en el protegido de Dior. En 1957, apenas tres años después, pasaría a reemplazar a su mentor como diseñador en jefe de la maison (casa) después de la repentina muerte de Dior.

Diseñó su primera colección para la firma en 1958 y fue muy aclamada, sin embargo las siguientes no gozaron la misma aceptación de la crítica especializada, ya que se alejó demasiado de las normas burguesas de la época.

Tras diseñar seis colecciones para Dior, Yves fue reclutado para el servicio militar en Argelia en 1966. Poco tiempo después, una crisis emocional que lo sumió en la depresión y las adicciones. Este declive personal culminó con su destitución de la prestigiosa casa Dior, que además ya tenía un nuevo diseñador en jefe.

El nacimiento de YSL

Yves no se dio por vencido en la industria de la moda y fundó su propia marca en 1961, junto con su pareja sentimental y compañero de negocios, Pierre Bergé. Así creó su propio espacio para expresar ideas innovadoras. A pesar de enfrentarse a numerosos obstáculos, marcó a toda una época con un nuevo concepto de feminidad que, hasta el día de hoy, continúa inspirando a nuevas generaciones de diseñadores.

pasarela de Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent era muy querido por la gente. Falleció a los 71 años en 2008.

Las primeras colecciones de Yves Saint Laurent causaron furor, con diseños arriesgados, provocadores y excéntricos para las tendencias de la época. En 1966, la marca cambió el mundo de la moda para siempre. Introdujo la línea Rive Gauche, compuesta por colecciones de lujo prêt-à-porter (listo para llevar), que no requerían horas en pruebas de vestuario para una prenda a medida y por lo tanto más accesibles, así que fascinaron a las masas.

Otra de sus contribuciones fue el traje smoking o tuxedo, un dos piezas perteneciente al armario masculino que Yves propuso para vestir a la mujer. Esto introdujo al estilo femenino las líneas y cortes que, hasta entonces, se consideraban exclusivas para hombres.

YSL en la actualidad

En 1999, la marca de Yves Saint Laurent fue adquirida por el grupo Gucci. Tres años después Yves Saint Laurent presentó la última colección para su marca en el Museo Pompidou de París.

Museo YSL Una muestra en el museo YSL, que está temporalmente cerrado por renovaciones. Abre en otoño de 2027.

En la actualidad, YSL está bajo el mando del grupo Kering y continúa siendo una de las marcas de modas más prestigiosas del mundo. Sus colecciones todavía conservan la esencia moderna y vanguardista que caracterizaba el trabajo de su fundador.