La carrera que invita a los mendocinos a moverse y que convirtió la llegada en algo más que correr

No es solo una carrera, es compartir una jornada diferente

A correr, trotar o caminar.

“En estos 20 años vi pasar miles de personas y, sin dudas, lo que más me emociona es ver año tras año cómo el moverse ha sido incorporado a la vida cotidiana”, cuenta Vivi Araya, de Vivi Araya MKT, organizadora.

Es ahí donde aparece el verdadero sentido de Vení a Correr. No todos los que participan persiguen la misma meta. Algunos buscan mejorar un tiempo. Otros quieren completar una distancia que nunca antes se animaron a hacer. Hay quienes simplemente quieren compartir una mañana diferente.

Y también están los que necesitan algo más.

La satisfacción de la llegada manifestada con un abrazo fuerte.

Personas que comenzaron caminando 2K. Gente que atravesaba momentos difíciles y encontró en la carrera una pequeña obligación consigo misma. Personas que llegaron solas y terminaron sintiéndose parte de un grupo. Familias enteras. Amigos. Abuelos y nietos.

“Muchas veces la verdadera meta no está en el arco de llegada, está en haberse animado a largar”, resume.

La frase sirve también para explicar cómo cambió la relación de los mendocinos con la actividad física durante estos 20 años.

Correr no es necesariamente competir, dijo la organizadora

Porque correr ya no necesariamente significa competir.

Hoy existe una conciencia mucho mayor acerca de la importancia de moverse para cuidar la salud física, mental y emocional. Caminar, andar en bicicleta, trotar, ir al gimnasio o simplemente salir a recorrer un parque dejaron de ser actividades asociadas exclusivamente al rendimiento o a la estética.

En Mendoza, además, hay algo que juega a favor: el paisaje.

El Parque General San Martín, las calles arboladas, las acequias, las plazas, los senderos y la montaña como telón de fondo forman parte de una provincia que ofrece innumerables posibilidades para salir de casa y ponerse en movimiento.

Pero Vení a Correr no busca imponer una única manera de hacerlo.

Por eso cada edición propone distintas distancias. La idea es que cada persona pueda participar desde su propia realidad.

Este año serán 2K, 5K y 10K. Y los cupos ya están completos.

El dato puede leerse como una señal del crecimiento de la propuesta, pero también como una consecuencia de aquella idea original que nunca cambió: no hace falta considerarse corredor para formar parte.

Una carrera que no es solo eso: se puede trotar, correr y caminar

“Podés correr, trotar o caminar. Para mí el movimiento empieza mucho antes que el entrenamiento: empieza el día que decidís presentarte a moverte”, explica la organizadora.

Hay algo especialmente interesante en esa mirada. El desafío no empieza cuando alguien se pone las zapatillas y cruza la línea de largada. Empieza antes, cuando decide hacer algo por sí mismo.

Después vendrá la distancia.

Después se verá cuánto corre. Después, si quiere, podrá entrenar para mejorar.

Pero primero hay que presentarse.

Vivi Araya, de Vivi Araya MKT, organizadora y creadora del evento, junto a Julia Nazar, colaboradora de Vení a Correr en todo lo referido a redes sociales.

Y ese espíritu será parte de la edición número 20, que tendrá lugar el domingo 4 de octubre en el Parque San Martín.

Aunque este año la propuesta va un poco más allá de llegar.

Porque quienes crucen la línea de llegada se encontrarán con un nuevo capítulo de la experiencia: el After Run.

La idea es que la carrera no termine cuando se detiene el cronómetro.

Las actividades para pasar una mañana diferente en el Parque San Martín

Habrá recovery, elongación, glitter, fotocabina y una experiencia inmersiva con auriculares. También café, snack, bebida, picnic, música, DJ y sorteos. La intención es sencilla: que la gente llegue, pero también que se quede. Que después del esfuerzo haya un rato para compartir, conversar, sacarse fotos, escuchar música y celebrar.

“Queremos que la gente llegue, pero también que se quede, comparta y celebre”, cuentan desde la organización. Es otra transformación de aquella primera idea. Hace 2 décadas, el eje podía estar puesto en la carrera. Hoy el objetivo es construir una experiencia alrededor del movimiento. Y hay además una causa que tendrá un lugar especial en esta edición.

En el marco del mes de concientización sobre la importancia de la detección precoz del cáncer, Vení a Correr volverá a correr con propósito junto a la Asociación Mujeres Poderosas Mendoza.

Una propuesta ideal para moverse y pasar una mañana junto a amigas y familia.

Porque parte del espíritu de la propuesta también está en eso: moverse por uno mismo y, al mismo tiempo, encontrar una manera de hacer algo por los demás.

Dos décadas después, la organización no parece interesada en detenerse a mirar solamente lo conseguido.

De hecho, el aniversario funciona más como una nueva largada que como una llegada.

El sueño para los próximos 20 años es que Vení a Correr pueda seguir transformándose sin perder aquello que le dio identidad: ser un lugar de encuentro, movimiento y comunidad.

Una invitación en el parque para quienes deseen moverse y pasarla bien

Que puedan aparecer nuevas experiencias, nuevas propuestas y nuevas maneras de participar sin perder la esencia de una invitación que sigue siendo tan simple como su nombre.

Correr, trotar o caminar. El desafío es empezar.

Porque detrás de cada número de inscripción hay una historia diferente.

Está quien empezó hace años caminando dos kilómetros y hoy corre 10. Está quien participa todos los años con sus amigas. Está la familia que convirtió la carrera en una tradición. Está quien se animó después de atravesar un momento difícil. Está quien todavía no se considera corredor y simplemente quiere probar.

Vivi da la bienvenida y agradece las innumerables inscripciones. Este año los cupos se completaron rápidamente.

Y están también quienes quizás nunca vuelvan a correr una carrera, pero recuerden durante mucho tiempo aquella mañana en que decidieron salir de casa y ponerse en movimiento.

Por eso, para la organización, el verdadero objetivo de este aniversario no es solamente llenar el Parque San Martín ni completar una determinada cantidad de kilómetros.

Los 20 años de Vení a Correr se celebran el domingo 4 de octubre, pero la historia, si todo sale como esperan, continuará el domingo 3 de octubre de 2027. No como una llegada, sino como otra largada.