La Bolsa de Comercio de Mendoza abre la 34ª edición de su Concurso Nacional de Diseño de Etiquetas de Vino

Diseño y branding de vinos: Mariela Gutelli (Caliptra Creative House), el estudio Boldrini & Ficcardi, Nano Alfonsín (Nano Alfonsín Studio) y el estudio Oveja & Remi, autores de etiquetas presentes en góndolas de todo el mundo.

Mariela Gutelli (Caliptra Creative House), el estudio Boldrini & Ficcardi, Nano Alfonsín (Nano Alfonsín Studio) y el estudio Oveja & Remi, autores de etiquetas presentes en góndolas de todo el mundo. Arte e imagen: el artista plástico Sergio Roggerone y el fotógrafo y director creativo Martín Orozco (Estudio 365).

el artista plástico Sergio Roggerone y el fotógrafo y director creativo Martín Orozco (Estudio 365). Arquitectura y cultura: Luisa Yanzón, responsable de Interiorismo del estudio Bormida & Yanzón; Sebastián Ladrón de Guevara, coordinador de Industrias Creativas de la Secretaría de Cultura de Mendoza ; y Federico Crocce, periodista especializado en lifestyle y vinos.

Luisa Yanzón, responsable de Interiorismo del estudio Bormida & Yanzón; Sebastián Ladrón de Guevara, coordinador de Industrias Creativas de la Secretaría de Cultura de ; y Federico Crocce, periodista especializado en lifestyle y vinos. Academia: Luis Sarale, diseñador industrial (UNCuyo) y magíster en Comunicación y Educación.

Luis Sarale, diseñador industrial (UNCuyo) y magíster en Comunicación y Educación. Industria gráfica: Virginia Palero, de Label Solutions, empresa con 87 años en etiquetas para el sector vitivinícola, y Joaquim Correia, de Fedrigoni, líder mundial en papeles para etiquetas de lujo.

Cómo participar

Hasta ahora, competir implicaba acercar el trabajo en persona, con el costo y el tiempo que eso supone. Con el nuevo esquema, cada participante completa un formulario y sube su etiqueta al micrositio del concurso, desde cualquier punto del país. Hasta el cierre, cada propuesta puede modificarse las veces que sea necesario.

Pueden participar estudiantes y egresados de Diseño Gráfico, Publicidad y Comunicación Visual de nivel terciario, universitario o tecnicatura, con propuestas individuales o grupales. La inscripción tiene un valor de $10.000 por participante y se abona en línea al completar el formulario.

La inscripción y preselección serán 100% digitales, con jurado federal de primer nivel.

Tres instancias hasta llegar a una sola etiqueta:

Preselección (virtual): el jurado define qué trabajos avanzan hasta conformar un grupo de 30 semifinalistas.

el jurado define qué trabajos avanzan hasta conformar un grupo de 30 semifinalistas. Semifinal (virtual): cada jurado puntúa las 30 etiquetas del 1 (no cumple las expectativas) al 5 (las cumple plenamente) en cinco criterios. El sistema pondera los puntajes y arma un ranking general: las 10 propuestas mejor ubicadas pasan a la final.

cada jurado puntúa las 30 etiquetas del 1 (no cumple las expectativas) al 5 (las cumple plenamente) en cinco criterios. El sistema pondera los puntajes y arma un ranking general: las 10 propuestas mejor ubicadas pasan a la final. Gran final (presencial): el jueves 26 de noviembre, en el Salón de Ruedas de la BCM, el jurado vota en vivo y se anuncian los ganadores.

Los cinco criterios de evaluación:

Impacto y atractivo visual: capacidad de la etiqueta para captar la atención y generar una primera impresión atractiva.

capacidad de la etiqueta para captar la atención y generar una primera impresión atractiva. Creatividad y originalidad: nivel de innovación y diferenciación frente a otras propuestas.

nivel de innovación y diferenciación frente a otras propuestas. Conceptualización y capacidad comunicativa: claridad con la que el diseño transmite su concepto e identidad.

claridad con la que el diseño transmite su concepto e identidad. Resolución y calidad gráfica: calidad de la composición y de la aplicación de los recursos gráficos.

calidad de la composición y de la aplicación de los recursos gráficos. Pertinencia y adecuación al producto: coherencia del diseño con el producto, su identidad y su público.

Premios:

1° premio: $3.000.000.

$3.000.000. 2° premio: $2.000.000.

$2.000.000. 3° premio: $1.000.000.

Un banco de etiquetas construido durante 34 años

Con más de 2.000 participantes y 3.000 etiquetas presentadas a lo largo de su historia, el concurso conforma el banco de diseño de etiquetas más grande de la provincia. Fue declarado de interés provincial por el Gobierno de Mendoza y de interés municipal por la Ciudad de Mendoza, Capital Internacional del Vino, y fue distinguido por la Fundación de Investigación en Diseño Argentino (IDA).

Para la BCM, que como hub de negocios conecta a la industria con el talento y la cultura, abrir el concurso a las cinco regiones del país amplía ese acervo: cada edición suma las etiquetas que los diseñadores argentinos imaginan para el vino de los próximos años.

Acompañan esta edición Label Solutions, Alejandro Vigil, Fedrigoni, FS Print & Projects Mendoza y HP Indigo.