La Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM) abre este 16 de octubre las inscripciones de la 34ª edición del Concurso Nacional de Diseño de Etiquetas de Vino – Edición Federal. Desde 1990, el certamen reúne a diseñadores y estudiantes de todo el país alrededor de la etiqueta, la pieza que le da identidad al vino argentino.
La Bolsa de Comercio de Mendoza abre la 34ª edición de su Concurso Nacional de Diseño de Etiquetas de Vino
La Bolsa de Comercio de Mendoza suma este año un formato completamente digital para su 34° edición del Concurso Nacional de Diseño de Etiquetas de Vino, facilitando la participación federal
Esta edición estrena formato: por primera vez, la inscripción y la selección de finalistas son 100% virtuales, y el ganador se define en una instancia presencial. La inscripción y la carga de propuestas estarán habilitadas desde el 16 de octubre a las 00:00 hasta el 10 de noviembre a las 23:59.
Un jurado de primer nivel
La gran novedad de esta edición es su jurado: doce referentes que miran la etiqueta desde todos sus ángulos, del branding y el arte a la producción gráfica.
- Diseño y branding de vinos: Mariela Gutelli (Caliptra Creative House), el estudio Boldrini & Ficcardi, Nano Alfonsín (Nano Alfonsín Studio) y el estudio Oveja & Remi, autores de etiquetas presentes en góndolas de todo el mundo.
- Arte e imagen: el artista plástico Sergio Roggerone y el fotógrafo y director creativo Martín Orozco (Estudio 365).
- Arquitectura y cultura: Luisa Yanzón, responsable de Interiorismo del estudio Bormida & Yanzón; Sebastián Ladrón de Guevara, coordinador de Industrias Creativas de la Secretaría de Cultura de Mendoza; y Federico Crocce, periodista especializado en lifestyle y vinos.
- Academia: Luis Sarale, diseñador industrial (UNCuyo) y magíster en Comunicación y Educación.
- Industria gráfica: Virginia Palero, de Label Solutions, empresa con 87 años en etiquetas para el sector vitivinícola, y Joaquim Correia, de Fedrigoni, líder mundial en papeles para etiquetas de lujo.
Cómo participar
Hasta ahora, competir implicaba acercar el trabajo en persona, con el costo y el tiempo que eso supone. Con el nuevo esquema, cada participante completa un formulario y sube su etiqueta al micrositio del concurso, desde cualquier punto del país. Hasta el cierre, cada propuesta puede modificarse las veces que sea necesario.
Pueden participar estudiantes y egresados de Diseño Gráfico, Publicidad y Comunicación Visual de nivel terciario, universitario o tecnicatura, con propuestas individuales o grupales. La inscripción tiene un valor de $10.000 por participante y se abona en línea al completar el formulario.
Tres instancias hasta llegar a una sola etiqueta:
- Preselección (virtual): el jurado define qué trabajos avanzan hasta conformar un grupo de 30 semifinalistas.
- Semifinal (virtual): cada jurado puntúa las 30 etiquetas del 1 (no cumple las expectativas) al 5 (las cumple plenamente) en cinco criterios. El sistema pondera los puntajes y arma un ranking general: las 10 propuestas mejor ubicadas pasan a la final.
- Gran final (presencial): el jueves 26 de noviembre, en el Salón de Ruedas de la BCM, el jurado vota en vivo y se anuncian los ganadores.
Los cinco criterios de evaluación:
- Impacto y atractivo visual: capacidad de la etiqueta para captar la atención y generar una primera impresión atractiva.
- Creatividad y originalidad: nivel de innovación y diferenciación frente a otras propuestas.
- Conceptualización y capacidad comunicativa: claridad con la que el diseño transmite su concepto e identidad.
- Resolución y calidad gráfica: calidad de la composición y de la aplicación de los recursos gráficos.
- Pertinencia y adecuación al producto: coherencia del diseño con el producto, su identidad y su público.
Premios:
- 1° premio: $3.000.000.
- 2° premio: $2.000.000.
- 3° premio: $1.000.000.
Un banco de etiquetas construido durante 34 años
Con más de 2.000 participantes y 3.000 etiquetas presentadas a lo largo de su historia, el concurso conforma el banco de diseño de etiquetas más grande de la provincia. Fue declarado de interés provincial por el Gobierno de Mendoza y de interés municipal por la Ciudad de Mendoza, Capital Internacional del Vino, y fue distinguido por la Fundación de Investigación en Diseño Argentino (IDA).
Para la BCM, que como hub de negocios conecta a la industria con el talento y la cultura, abrir el concurso a las cinco regiones del país amplía ese acervo: cada edición suma las etiquetas que los diseñadores argentinos imaginan para el vino de los próximos años.
Acompañan esta edición Label Solutions, Alejandro Vigil, Fedrigoni, FS Print & Projects Mendoza y HP Indigo.
Inscripciones del 16 de octubre al 10 de noviembre en concurso.bcmdz.com.ar.
En pocas palabras
- Bolsa de Comercio Mendoza: lanza la 34° edición virtual del Concurso Nacional de Diseño de Etiquetas de Vino.
- Novedad edición: inscripción y preselección 100% digitales, con jurado federal de primer nivel.
- Participación: abierta a estudiantes y egresados de diseño, con inscripción hasta el 10 de noviembre en concurso.bcmdz.com.ar.