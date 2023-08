La bebé abandonada en la puerta de una casa de Capital estaba abrigada y con perfume en su pelo

bebe abandonado soledad ripoll capital 4.jpg Soledad Ripoll, de 45 años, fue quien encontró a la bebé en la puerta de su casa en el barrio Alto Mendoza, de Capital. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

En menos de 15 minutos la Policía y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado ya estaba en el lugar: "La beba en ningún momento lloró", destacó la mujer.

"Tiene un día y medio. Estaba hermosa. Tenía un gorrito que se lo saqué, aunque no la quería tocar mucho. Ahí me di cuenta que tenía perfume en el pelo, y tenía una babita con leche en los labios. Creo que le habían dado teta recién", recordó Soledad.

Una bebé abandonada y ningún testigo

La mujer señaló que una vez que tuvo a la nena en sus brazos salió a la calle y miró hacia ambos lados y no vio a nadie. "Si se hubiesen ido corriendo no hay forma que no los haya visto. No vi nada de nada, y para mí que se fueron en un auto".

En la zona hay cámaras de seguridad cuyas imágenes ya fueron pedidas por los pesquisas que buscarán allí poder identificar a quienes dejaron a la pequeña en la puerta de una casa del barrio Alto Mendoza, de Capital.

Mientras, Soledad expresó que sabe que hizo lo correcto, pero que le dio mucha angustia y tristeza tener que entregarla. "En la fiscalía nos dijeron que la adopción no es tan fácil y que es raro, no es habitual, encontrar así a un bebé. Generalmente los desechan, los tiran en un basural, pero esta bebé no estaba desechada. La dejaron en la puerta de una casa para que alguien le diera un bienestar que alguien no lo puede darle".

bebe abandonado soledad ripoll capital 3.jpg Soledad contó con lujo de detalles cómo encontró a la bebé que estaba envuelta en una manta y que dejaron en la puerta de su casa de Capital. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Y agregó: "Quizás hay una mamá que se puede arrepentir y la puede recuperar. La nena tenía hasta las uñitas cortas, estaba cuidada. Lo que traía era humilde pero muy digno. Puede que haya sido la madre, o un pariente y quizá la madre ni está al tanto. Todavía no se sabe nada".

Lo que más ronda por la cabeza de Soldad es que "hay alguien que cree que va a estar bien acá, por eso la dejaron acá en mi casa. Tengo 2 hijos, soy ama de casa, recién ahora empecé a trabajar de nuevo. Mi hija tiene 13 años y les dediqué mucho tiempo, tal vez por eso la dejaron acá".

La entrega de la bebé abandonada

Dijo que cuando llegó la Policía le costó mucho pasarla a los brazos de los efectivos: "Yo no se la quería dar al policía. Sé que es lo correcto, pero me dio mucha angustia. Los policías estaban tan enamorados como yo, se peleaban para tenerla en brazos, también se la querían llevar".

beba abandonada.jpg La médica del Servicio de Emergencias Coordinado y los policías que asistieron a la bebé abandonada en una casa de Capital. Foto: Ministerio de Seguridad

"Creo que esa mamá, en donde esté, por cómo estaba esa bebé ojalá piense y vuelva a buscarla", insistió Soledad y sostuvo que la pequeña permanece internada en el Hospital Notti en observación, aunque estaba en perfecto estado. Allí la llamaron Luz.

Por su parte, Agustina, una de las policías que fue al llamado en la noche del jueves, tenía el gorrito de la bebé en sus manos: "Nos quedó en el móvil y nos lo adueñamos. Esperamos poder verla en el Notti y dárselo".

bebe abandonado policias capital.jpg Los policías que le dieron la primera contención. Agustina Chamorro con el gorrito de la pequeña en sus manos. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

"Nosotros somos padres y queríamos darle contención. El objetivo era llegar rápido para revisarla y verificar que estuviera bien. La idea es mantener contacto. Es la primera vez de encontrar a una bebé en abandono", expresó Agustina.

Parte médico de la pequeña

Los primeros en revisarla fueron los médicos del Servicio de Emergencias Coordiando que llegaron al lugar minutos después del llamado de Soledad al 911. A primera vista indicaron que parecía que había nacido en una casa, por cómo estaba el cordón umbilical, y que tenía un día y medio de vida.

Fue trasladada al Hospital Notti, donde quedó internada en el sector de Neonatología en observación en buen estado general. Explicaron que como el caso está judicializado, desde el hospital no pueden brindar más información.