Kit de seguridad: los elementos que se necesitan para salir a la ruta este 2026

Por no llevar elementos obligatorios como el matafuego (al día y accesible), balizas portátiles, chaleco reflectivo en algunas jurisdicciones y el botiquín, puedes sufrir multas en plena ruta.

Como recomendación, antes de salir de viaje, se recomienda que consultes la Ley 24.449 en Argentina para conocer los requisitos exactos y evitar multas.

auto, kit de seguridad Puedes sufrir multas por no llevar alguno de estos elementos.

Pasando en limpio, estos son los elementos que debes llevar en el auto como kit de seguridad para evitar multas:

Matafuegos: de carga vigente y tipo ABC, con precinto y tarjeta de control.

Balizas portátiles: dos unidades, para señalizar el vehículo inmovilizado.

Botiquín de primeros auxilios: con elementos básicos para curaciones.

Chaleco reflectante: para visibilidad si tienes que bajar del auto.

Tipos de matafuegos dependiendo del vehículo

En lo que al kit de seguridad respecta, hay que decir que uno de los elementos más importantes es el matafuegos, que debe estar al día y corresponder con el tipo de rodado con el que viajes.

Vehículos con capacidad hasta 6 seis asientos y casillas rodantes hasta 150 kilogramos deberán tener un matafuego no inferior a 1 kilogramo, de base extintora ABC, con indicador de presión de carga, con sistema de precinto de seguridad y tarjeta de control de carga.

Mientras que para camionetas hasta 3.500 kilogramos, transporte de pasajeros de corta distancia, escolares y casillas rodantes hasta 1.800 kilogramos, el matafuego debe ser de una capacidad no inferior a dos kilos y medio y cumplir con las características anteriormente mencionadas.

En tanto, aquellos vehículos de carga mayores de 3.500 kilogramos, transporte de pasajeros de media y larga distancia de un nivel y casillas rodantes de más de 1.800 kilogramos, el matafuego deberá contar con un kilogramo no inferior a 5 kilos y cumplir las características antes mencionadas.

Por último, para los vehículos de carga con acoplado-semiacoplados deberán contar con un matafuego normalizado de capacidad no inferior a 10 kilogramos, cumpliendo también las características antes aportadas.