Quiosqueros mendocinos indignados aseguraron que siguen sin recibir figuritas ni álbum de Qatar

figuritas qatar seleccion argentina 2.jpg Los kioskeros de Mendoza aseguraron que no reciben con fluidez figuritas ni álbumes de Qatar 2022.

"Los proveedores que tenemos es poco lo que nos venden. Son dos sobres por cliente y solo dos álbumes. En plena Peatonal no hacemos nada, es imposible proveer a tanta gente", agregó Ariel, quien señaló que "la última vez que compré fue hace 10 días. Fueron 50 paquetes de figuritas y 2 álbumes, pero entre los clientes que tengo de años y que me encargan, no cubro nada".

Además, dijo: "Hay mucha reventa. En las redes está lleno, puede haber una venta en negro también, no sé si serán los mismos proveedores que tenemos". A pesar de su notorio malestar, deslizó que confía que el problema se puede arreglar.

►TE PUEDE INTERESAR: Para coleccionistas de figuritas del Mundial de Qatar 2022, Godoy Cruz y Ciudad crearon un espacio de encuentro

Malestar por el faltante del álbum y figuritas de Qatar 2022

Antonio ayuda a su hermana en el kiosoco de revistas que tiene en calle San Martín y Garibaldi, de Ciudad. Sostuvo que están resentidos, debido a que trabajan con la venta de figuritas todo el año, pero "en este momento que podíamos darle un poco más de atención al cliente estamos quedando mal. Nos mandan dos paquetitos y en una hora se venden".

figuritas.jpg Aseguraron que dejaron de lado a los kiosqueros y solo proveen de álbumes y figuritas de Qatar 2022 a grandes cadenas de supermercados y estaciones de servicio.

"Mi hermana salió corriendo esta mañana porque le dijeron: 'Venite porque van a traer figuritas', y salió ver si liga algo", expresó Antonio. "Ahora es una obsesión, pero no de los niños, sino de gente grande, pasan y preguntan, pasan y preguntan".

Insistió en que sienten bronca, ya que trabajan todo el año con la venta de álbumes y figuritas, y ahora con Qatar y la alta demanda que hay sienten que "nos dejaron de lado, nos soltaron la mano y es una lástima".

Sobre las reuniones que hubo con el ministro de Comercio Interior y empresarios de Panini, Antonio indicó: "Es todo una pantalla para quedar bien delante de toda la gente".

► TE PUEDE INTERESAR: Mundial Qatar 2022: los detalles del álbum de figuritas de Panini



Reclamo en todo el país

El secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, se reunió esta semana con la Unión de Quiosqueros de la República Argentina y directivos de la empresa Panini, para buscar una solución al faltante del álbum de Qatar 2022 y las figuritas.

figuritas-mundial-godoy cruz.jpg El ministro de Comercio Interior se reunió con la Unión de Kioskeros de Argentina y con empresarios de Panini para llegar a un acuerdo por el faltante de álbumes y figuritas de Qatar 2022. Gentileza: Prensa Municipalidad de Godoy Cruz

El reclamo de los kioskeros es que Panini distribuya de manera equitativa y que no solo sean entregados en grandes cadenas de supermercados y estaciones de servicio.

Además, este faltante generó que en muchos comercios se vendan con sobreprecio ante la alta demanda que hay. El valor oficial al público es de $150 cada paquete de figuritas y entre $750 y $800 el álbum, pero muchos aprovecharon esta situación y hasta duplicaron estos valores.

► TE PUEDE INTERESAR: Un joven llenó el álbum de figuritas de Qatar 2022 gracias a "Tinder de figuritas"