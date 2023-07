Juani Caleau, el mendocino hizo podio en el windsurf sudamericano y acuna un sueño olímpico

juani-caleau-2019.jpg Inicios. Aquí en su adolescencia. Se inicio en esta variedad del yachting olímpico junto a su padre, tíos y primos. Gentileza Juan Ignacio Caleau

El deportista y estudiante vive con su papá, y tiene dos hermanas menores que están con su mamá.

Apasionado por las tablas de windsurf

Consultado sobre su actividad habitual, Caleau explicó que se dedica a estudiar y al windsurf. "En temporada de verano trabajo como instructor en la Asociación Mendocina de Windsurf, pero en invierno no hay casi actividad, así que sólo estudio y entreno", destacó.

Respecto a esta participación internacional, detalló: "Esta no fue mi primera competencia internacional. Sí es la primera que tengo con el quipo argentino del Comité Olímpico, donde fui el único representante. He competido en otro Suramericano, pero de tipo abierto, donde hemos ido varios argentinos pero en forma particular", explicó el joven de Guaymallén sobre la competencia en Santa Marta.

"Estuvo muy buena la competencia, fueron cuatro regatas, y hasta la última no se sabía quien iba a ganar. Gracias a dios pude quedar tercero y subir al podio. Los grandes competidores son los chicos de Colombia y Venezuela, y con ellos fuimos al podio". Juani Caleau "Estuvo muy buena la competencia, fueron cuatro regatas, y hasta la última no se sabía quien iba a ganar. Gracias a dios pude quedar tercero y subir al podio. Los grandes competidores son los chicos de Colombia y Venezuela, y con ellos fuimos al podio". Juani Caleau

En cuanto a su trayectoria, Caleau comentó: “Navego desde los 14 años. Pasé por las clases Bic Techno, Fórmula Experience, donde logré ser campeón argentino y sudamericano; RSX, clase olímpica, y actualmente en otra clase olímpica, la IQ Foil”.

juani-caleau-podio-odesur.jpg Aquí Juani en el podio sudamericano (der.) junto al ganador, el venezolano José Estredo y el colombiano Simón Gómez Ortiz, en Santa Marta 2023. Gentileza Juan Ignacio Caleau

Con el sueño olímpico como objetivo

Mendoza siempre ha aportado representantes olímpicos exitosos y Juan Ignacio es que busca su oportunidad. "Previo a los Juegos Olímpicos -París 2024- hay un Panamericano, pero sólo ha clasificado un argentino, que es un amigo mío de equipo olímpico, donde somos tres, dos de Buenos Aires, y yo de Mendoza. Para los Juegos Olímpicos del año que viene todavía no se hacen los selectivos, donde primero debería clasificar el país, y después se hace un selectivo interno para ver quien va".

podio-windsurf.jpg

Su plan para estar bajo la bandera de los Cinco Anillos está perfectamente trazado y es a largo plazo. "Yo más que nada, y donde no hay ya muchos campeonatos internacionales por este año, yo le estoy apuntando a los Juegos Olímpicos del 2028, que son en Los Ángeles, Estados Unidos. Ese es mi objetivo, más que nada por un tema de presupuestos", explicó el atleta que recibe apoyo de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza.

La Asociación (Argentina de Windsurf) apoya al mejor, que es uno de los chicos de Buenos Aires, y todo el presupuesto se lo lleva él, entonces mi objetivo que el año que viene pueda pelear para estar yo ahí dentro del presupuesto e ir a los próximo Juegos", destacó.

juani-caleau-podio-potrerillos.jpg Con los colores argentinos. Juani es uno de los tres integrantes del equipo argentino de windsurf. Gentileza Juan Ignacio Caleau

Entre la facultad y las aguas de Potrerillos

Consultado sobre sus otras actividades diarias, Juan señaló: "Estoy estudiando abogacía, ya terminé lo que es el cursado, y ahora me queda sacar materias. Así que al deporte lo hago a la par de la facultad".

Alternar entre el deporte y los estudios de leyes no le fue fácil, y así lo explicó: "Estoy cursando en la universidad privada. Arranqué en la UNCuyo, pero cuando me empezó a ir bien el deporte, me tuve que cambiar, porque la universidad estatal no tiene la misma flexibilidad, tiene un ritmo al que le debés exclusividad y no te perdonaban muchos con las faltas. Por eso me cambié a la (Universidad del) Aconcagua, donde son más flexibles y te apoyan un poco más".

"Le estoy poniendo el 100% al deporte. Ahora que me está yendo bien, es mi prioridad" "Le estoy poniendo el 100% al deporte. Ahora que me está yendo bien, es mi prioridad"

juani-caleau-2020.jpg Historia de vida y una carrera deportiva que comenzó a sus 14 años. Gentileza Juan Ignacio Caleau

La historia de un romance con el agua, las tablas y las velas

"Comencé a competir en serio en el 2019, 2020, pero ya tenía 11 años navegando. Antes hacía natación en el club Regatas. Mi viejo navegaba en la época de su juventud, cuando tenía 17 o 18 años, y lo hacía con su papá y sus hermanos en El Carrizal. Mi papá y sus hermanos dejaron y pasaron a las motos", recordó Caleau.

Luego completó: "Hacen 11 años, un día, mis familiares pasaron por (el dique) Potrerillos y vieron el club, ahora nuestro, la Asociación Mendocina de Windsurf. Se entusiasmaron, averiguaron, y ahí arrancamos todos: mis primos, tíos, mi viejo, y también yo".

Consultado Juani sobre si su plan es dejar algún día las tablas por los barcos, tal como hiciera el múltiple medallista olímpico Carlos Mauricio Camau Espínola, el mendocino explicó, para cerrar: "Me gustan los barcos, pero acá no hay mucho, y de clase olímpica ninguno, apenas unas tres categorías, así que no he pensado en pasar de la tabla al barco", finalizó.